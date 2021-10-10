وزير المالية: تطبيق الضريبة العالمية في 2023.. نكشف المتهربين بـ«السيستم»

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن هناك حالة من عدم الاستقرار العالمي، وهو الأمر الذي أضر بدول كثيرا متابعا: «الناس خارجة منهكة من أزمة كورونا، لاقيت ارتفاع سعر الإمداد والشحن، وقدرتهم على تحمل ده مش هتستمر لفترة طويلة، لازم العالم كله يتكاتف، علشان يحصل تعافي، لأن الدول لو مسندتش بعض هتقع واحدة ورا التانية، مفيهاش غالب ومغلوب».

تطبيق الضريبة العالمية بداية من 2023

وأضاف وزير المالية خلال تصريحات تليفزيونية، أن مصر اتفقت على تطبيق الضريبة العالمية، بالاشتراك مع 136 دولة، ما سيتيح دفع شركات التكنولوجيا ضرائب في بلاد المستخدم، لافتا إلى أن الحد الأدنى للضريبة العالمية، سيكون 15%، لكن مصر تطبق 22%، موضحا أن تطبيق هذه الضريبة العالمية، سيكون بداية من عام 2023.

الاقتصاد المصري عبر ظروف كثيرة

وأشار وزير المالية، إلى أن الاقتصاد يقاس بقوة صلابته في الأزمات التي يمر بها، حيث تم معايشة إصابة دول كثيرة نتيجة أزمة كورونا، لكن الاقتصاد المصري عبر الظروف الصعبة وسط أزمة كورونا وغيرها، بسبب الإصلاح الاقتصادي.

كيف يعاني من لم يطبق الإصلاح الاقتصادي؟

وتابع وزير المالية: «اللي معملش إصلاح بيعاني من نقص كهرباء وأدوية وارتفاع جنوني في التضخم، وتدهور الخدمات المقدمة من مياه وشبكة النقل، وصرف صحي وغاز طبيعي، مقدرش أقول إن كل حاجة أفضل، بس الاقتصاد بيأكل خبطات شديدة، لكن الحمدلله الناس لامسة بنفسها، إن خدمات البنية التحتية بتقوى، والسلع متوفرة، وما زلنا محافظين على سلالة الإمدادات، في حد مبيدفعش ضرايب، اللي مدفعش بيتشاف، وبشوف اللي اشتري وأرجع أكلم اللي باع، وكنا في 2800 حالة مسكنهم بالسيستم، والتكلفة 1.25 مليار جنيه، ولما مسكناهم وفصحنا كل ملفاتهم، جمعنا 3.75 مليار جنيه».