مستشار وزير المالية: الاتفاق على نسبة 15% ضريبة سيقضي على «الملاذات»

قال الدكتور رامي يوسف، مستشار وزير المالية للضرائب، إن في الجمعة الماضية تم الاتفاق مع 136 دولة لإعادة توزيع الربح بالنسبة وللشركات متعددة الجنسيات وشركات التكنولوجيا في الدول الموجود فيها المستخدمون، مبينا أن شركة «فيسبوك» لم تكن تدفع ضرائب في مصر ولكن تدفع فقط في الولايات المتحدة الأمريكية لذا سيتم إعادة توزيع 125 مليار دولار من أرباح الشركات التكنولوجية حسب معايير وأسس معينة.

الهدف من ضريبة الـ 15% القضاء على الملاذات الضريبية

وأضاف «يوسف» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «حضرة المواطن»، والمذاع على فضائية «الحدث اليوم»، اليوم الأحد، ويقدمه الإعلامي سيد علي، أن الهدف من ضريبة الـ 15% القضاء على الملاذات الضريبة التي تستخدمها الشركات الدولية، مبينا أن أي دولة ضريبتها أقل من 15% ستعمل دولة الإقامة على تحصيل الفرق حتى يصل إلى نسبة 15%.

العمل على منع تآكل الأوعية الضريبية

وأوضح مستشار وزير المالية للضرائب، أن الشرط الثاني سيمنع تحويل أرباح الشركات متعددة الجنسيات لتجنب دفع الضرائب في مصر وهذه الآلية يتمنع الجدوى من تحويل الأرباح، ما يمنع تآكل الأوعية الضريبية.

إعادة رسم الضرائب للتوافق مع عصر التكنولوجيا

من جهته، ذكر الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الاتفاق التاريخي للضرائب الذي تم بين 136 دولة من بينها مصر سيعمل على معالجة التحديات الضريبية الناشئة عن رقمنة الاقتصاد من أجل دفع الشركات متعددة الجنسيات حصة عادلة من الضرائب، موضحا في تصريحات صحفية، أن هذا الاتفاق سيكون ضمانة للعدالة وحفظ حقوق الشعب المصري، مؤكدا أن العالم سيعمل على إعادة رسم القواعدة الضريبية الدولة لكي تتوافق مع عصر التكنولوجيا.