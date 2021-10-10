وليد سليمان: مانويل جوزيه في «حتة تانية» ولا يجب مقارنته بأي مدرب

أكد وليد سليمان، لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر، أنه لا يمكن أن يضع مانويل جوزيه، المدير الفني الأسبق للقلعة الحمراء، في مقارنة مع أي مدير فني آخر جاء إلى مصر، قائلًا «جوزيه في حتة تانية خالص».

وأضاف «سليمان»، خلال استضافته مع ببرنامج «مساء dmc»، مساء اليوم الأحد، الذي يذاع على شاشة dmc، وتشارك في تقديمه الإعلامية إنجي القاضي، أنه قدم مستويات جيدة مع مانويل جوزيه وحسام البدري، ومحمد يوسف، لكن جوزيه كان مختلفًا تمامًا عن الجميع في كل الجوانب داخل الملعب وخارجه.

وليد سليمان: رينيه فايلر من المدربين الجيدين

وأشار لاعب النادي الأهلي، إلى أن السويسري رينيه فايلر، كان من المديرين الفنيين الأجانب، الذي عمله معهم بشكل جيد، لكن يبقى مانويل جوزيه، أفضل مدرب تعامل معه في مسيرته حتى الآن، موضحا أنه ليس الأفضل لكونه يحب وليد سليمان أو لا يحبه، ولكنه يراه الأفضل لأسباب فنية، كاشفا أن الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني الحالي لنادي الزمالك والأسبق للنادي الأهلي، كان يحبه أيضا بشكل كبير، لكنه يفضل جوزيه على الجميع لأنه مدرب حقق كل شيء مع النادي الأهلي.

وليد سليمان: كارتيرون اتظلم في الأهلي

ولفت إلى أن كارتيرون ظلم في تجربته مع النادي الأهلي، لأنه جاء إلى الفريق في وقت كانت القائمة مغلقة على مجموعة معينة من اللاعبين، ولا يستطيع أن يستقدم لاعبين من خارج الفريق، فحاول أن يحقق بطولات بتلك القائمة، ونجح بالفعل في الوصول إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا، قبل أن يخسر اللقب أمام نادي الترجي التونسي.