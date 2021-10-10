«بيج رامي» بعد تتويجه بـ«مستر أولمبيا» للمرة الثانية: أهدي الجائزة إلى الرئيس

قال ممدوح السبيعي الشهير بـ«بيج رامي»، بطل العالم في كمال الأجسام والحائز على المركز الأول ببطولة مستر أولمبيا، إن ما وصل إليه حاليًا من إنجازات على المستوى المهني في رياضة كمال الأجسام يعود الفضل فيه لله في المقام الأول وأهله وأصحابه ممن وقفوا بجواره وفي ظهره، مضيفا:«الحمد لله أننا قدرنا نسعد الشعب المصري إمبارح».

بيج رامي: «الرئيس أكد أن الرياضة هي الأساس لمصر الفترة اللي جايه»

وأهدى «السبيعي»، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «MBC مصر»، اليوم الأحد، الجائزة التي حاز عليها مؤخرًا إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي نظرا لاهتمامه ورعايته للموهوبين في كافة المجالات، وبالأخص المجال الرياضي المصري، قائلا:«أنا بهدي الجائزة دي للرئيس راعي الرياضة في مصر، هو اللي أكد على أن الرياضة هي أساس الفترة اللي جايه لمصر».

بيج رامي: المصريين دائما باستطاعتهم إثبات أنفسهم بأقل الإمكانيات

وأوضح أن نجاحه في بطولة مستر أولمبيا الأخير جاء لتأكيد بأن المصريين دائما ما يكونوا على قدر كبير لإثبات أنفسهم في مختلف المحافل الدولية، «كل الناس اللي كانت بتقول أننا منقدرش اثبتنا أننا كمصريين نقدر نكون المركز الأول، طالما قادرين نفكر ونسيطر على نفسنا، ولدينا أهداف نقدر نحققها بأقل الأمكانيات».

السبيعي: فخور أني مصري.. ده من كرم مصر علينا

وتاثر «السبيعي» بإطلاق اسمه على أكبر ميدان في كفر الشيخ وتابع: «أنا فخور أني مصري، وده من كرم مصر علينا، وهي دايما بترد لينا اللي أحنا منستحقهوش، وربنا يقدرنا ونرفع رأسها على مستوى العالم مرة تانية».

وأشار إلى أن القائمين على اللعبة في مصر يتواصلوا حاليا مع أصحاب اللعبة في الولايات المتحدة الأمريكية من أجل استضافتها في مصر نهاية الشهر المقبل، وسيكون الحدث الأبرز والأهم والذي ستلتفت إليه أنظار كافة دول العالم، «هيكون حدث مهم جدا في مصر، وهيساعدنا أننا نحط مصر كقبلة للأحداث الرياضية العالمية».

واستطرد: «هنحاول نجيب مستر أولمبيا لمصر الفترة اللي جايه، علشان الناس اللي مقدرتش تسافر لأن الفرصة كانت صعبة، فإحنا مممكن نستثني حجات كتير جدا، والبطولة في مصر هتكون عالمية وكل العالم متحمس ليها، وإحنا عندنا الرغبة أننا نثبت للعالم أننا قادرين على تنظيم مثل كافة البطولات العالمية على أرض مصر».

وأكد أن وزير الشباب والرياضة دائم التواصل معه حتى قبل ظهوره بالبطولة من أجل طمئنته والاطمئنان عليه، «وزير الشباب والرياضة بيتواصل معايا كتير كل خمس دقائق، وإن شاء الله حلمي أوصل لمستر أولمبيا للمرة السابعة في المستقبل بإذن الله».

واختتم: «كل واحد في مكانه يقدر يكون ناجح وأحسن حاجة في المكان اللي هو فيه، ومفيش حاجة أسمها مستحيل، وهنقدر نوصل لأي مكان بعد توفيق ربنا ونكون متميزين في أدائنا، ومفيش حاجة اسمها مستحيل، وكلنا قادرين نوصل للي إحنا عايزينه».