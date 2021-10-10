مصر للطيران تهنئ بيج رامي بحصوله على لقب مستر أوليمبيا للمرة الثانية

هنأت الشركة الوطنية مصر للطيران الناقل الرسمي للبطل العالمي ممدوح السبيعي والشهير بـ«بيج رامي»، بعد حصوله على لقب مستر أولمبيا 2021 للعام الثاني على التوالي، فى بطولة كمال الأجسام للمحترفين، والتي اختتمت فاعلياتها صباح اليوم الأحد في مدينة أورلاندو بولاية فلوريدا الأمريكية.

مصر للطيران تقدم كافة تسهيلات السفر للبطل العالمي بيج رامي

وحرصت مصر للطيران على رعاية البطل العالمى بيج رامي، وتقديم كافة تسهيلات السفر اللازمة للمشاركة في هذه البطولة.

وتقدم البطل العالمى قبيل رحلته لشركة مصرللطيران بالشكر على رعايتها، وقيامها بدور الناقل الرسمي له فى جميع رحلاته الخارجية.

«بيج رامي» يتوج بلقب مستر أولمبيا

يذكر أن البطل المصري العالمي بيج رامي، توج بلقب مستر أولمبيا أول مصري وعربي وأفريقي فى عام 2020، وهي البطولة الأشهر والأقوى في العالم.