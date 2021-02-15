علا رشدي تعلن تفاصيل الموسم الجديد من برنامجها «وجهة مظر»

نشرت النجمة علا رشدي، على الصفحة الرسمية لبرنامج «وجهة مظر» فيديو بمناسبة عيد الحب وعلقت «ماتستنوش حد يخلي يومكم أحلى النهاردة.. حبوا نفسكم عشان تقدروا تحبوا كل حاجة حواليكم.. لما بنحب نفسنا و بنهتم بيها بنقدر نوصل لكل اللي حوالينا قد أيه هم مهمين في حياتنا زي عيلتنا، أولادنا، أصحابنا، وحبايبنا».

وأكدت علا، أنها تحضر لموسم جديد من برنامجها الناجح «وجهة مظر»، وستشارك من خلاله الجمهور طرق النجمات في تربية أولادهن ومعانتهن كأمهات، التي لا تختلف عن ما تعانيه كل الامهات بشكل عام، مشيرا إلى أن البرنامج حاليا في مرحلة المونتاج.

وجاءت ردود أفعال الجمهور على الفيديو عقب نشره لتدعم الفكرة التي طرحتها علا رشدي ومنها «إحنا بنحبك عشان إنتي زينا وشبهنا، متبعاكي من زمان ومستنية الموسم الثاني، أحلى فيديو شوفته في عيد الحب مليان بالطاقة الإيجابية من شخص طبيعي وبسيط، كتير كلامك صح».

يذكر أن علا رشدي قد طرحت الجزء الأول من برنامج «وجهة مظر» على قناة اليوتيوب الخاصة بها، وحقق نجاحا كبيرا مع جمهور الأمهات وحديثي الزواج وأفراد العائلة، حيث حصد الموسم الأول أكثر من 7 ملايين مشاهدة على «فيسبوك» وما يقرب من 10 ملايين مشاهدة على قناة «يوتيوب».

وآخر أعمال علا رشدي الدرامية مسلسل «100 وش» من بطولة نيللي كريم، وآسر ياسين، إسلام إبراهيم، زينب غريب، ومن إخراج كاملة أبو ذكري، وتم عرضه في السباق الرمضاني الماضي، وتدور أحداثه حول شخصية سكر «نصابة محترفة» يتم النصب عليها من قِبل عمر «نصاب محترف أيضًا» لتدخل في صراعات معه لإعادة أموالها، ثم تقرر الاتحاد معه للقيام بعمليات نصب أكبر.

وشهد المسلسل عودة التعاون بين كاملة أبو ذكري ونيللي كريم مرة أخرى، بعد ثلاثة سنوات من الغياب، إذ كان آخر عمل جمعهما فيلم «يوم للستات».