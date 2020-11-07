فيديو.. علا رشدي تكشف حقيقة إصابتها بفيروس كورونا

نشرت الفنانة الشابة علا رشدي عبر حسابها الشخصي بموقع الصور الشهير "انستجرام"، فيديو تطمئن فيه جمهورها على حالتها الصحية.

وقالت علا: "أحب أطمئن جمهوري أنا وأحمد زوجي بخير، فور عودتنا من مهرجان الجونة أجرينا اختبار كورونا وظهر هو سلبي وأنا ايجابي وأجرينا نفس الاختبار ثاني يوم وظهرت نحن الاثنان سلبي، لذلك قررنا أن نعزل أنفسنا لمده أسبوع ونجري التحليل مره أخرى، وبالفعل أجرينا التحاليل وظهرت سلبية.

وأضافت "علا": أشكر كل من حاول الاطمئنان على صحتنا، الحمد لله نحن بخير".

ومن جانبه علّق الفنان أحمد داوود على الأخبار المتداولة حول إصابته هو وزوجته الفنانة علا رشدي بفيروس كورونا.

وكتب "داوود"، عبر حسابه الشخصي بموقع "انستجرام": "مستغرب جدًا من الأخبار المنتشرة بتأكيد إصابتي أنا وعلا بكورونا.. إذا كان إحنا لسه مش متأكدين.. حضرتك عرفت منين.. عيب على كل اللي نشر الخبر من غير ما يتأكد".

وكانت أعلنت الفنانة زينب غريب عبر الاستوري الخاص بها عبر "انستجرام"، إصابتها بفيروس كورونا، وكتبت "نتيجة مسحتي إيجابية، أي حد تعامل معايا مباشرة، يا ريت ياخد الاحتياطات اللازمة، أتمنى الناس كلها تكون بخير".

كما أعلنت الفنانة "بسمة" من خلال "الوطن"، عن إصابتها بكورونا، وقالت "أبلغت نبأ إصابتي لكل من تعامل معي بشكل دائم، وكذلك لمن خالطتهم في مهرجان الجونة السينمائي"، مضيفة أن الأعراض التي ظهرت عليها بسيطة وتشبه أعراض البرد العادي.

وتابعت: "اقتربت من مرحلة الشفاء بعد عودتي من الجونة الثلاثاء قبل الماضي، وعزلت نفسي منذ ذلك الحين".

وبشأن الاستايلست ريم العدل، فأعلنت عبر حسابها بـ"فيسبوك" إصابتها بالفيروس، وكتبت: "رغم إني معنديش أي أعراض خالص، ولأن الاحتياط واجب ومسئولية في الظروف دي، عملت تحليل كورونا والنتيجة طلعت إيجابي للأسف".

وأضافت: "بعض الأصدقاء عملوا تحليل طلع إيجابي وبعدها عملوا واحد تاني وطلع سلبي، بس أنا هعزل نفسي كده كده لحد ما أتأكد مليون في المية، كلنا لازم نعمل تحليل احتياطي يا جماعة، ربنا يسلّم الجميع".

بينما أكدت الفنانة الشابة سارة عبدالرحمن، إصابتها بكورونا، بعد عودتها من الجونة، حيث كتبت عبر "فيسبوك": "أنا عملت تحليل كورونا والنتيجة طلعت إيجابي للأسف، يا رب يهون على أي حد عنده أو عندها كورونا ويا رب يشفي الكل".

وفي ذات السياق أعلن مغني الراب ويجز منذ أيام عبر حسابه على "إنستجرام"، إصابته بفيروس كورونا، وكتب عبر الاستوري الخاص به: "يا جماعة أنا حللت كورونا وطلع إيجابي، أنا في الجونة بقالي فترة واحتكيت بناس كثير، فأرجوكم أي حد احتك بي في الفترة دي يعزل نفسه ويحلل.. ربنا يعافينا كلنا".