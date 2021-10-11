مقتل شخص في إطلاق نار على ملهى ليلي في كالجاري الكندية

لقى شخص واحد مصرعه، وأصيب آخر في حادثة إطلاق نار على ملهى ليلي في مدينة كالجاري الكندية، وقالت قناة «سي تي في» الكندية، أمس الأحد، إن رجلا «30 عاما» نقل إلى المستشفى وهو مصاب بطلق ناري، لكنه توفي بعدها متأثرا بجروحه.

وأضافت القناة الكندية، أنه تم نقل رجل آخر إلى المستشفى وعليه أثار إصابة بأعيرة نارية، موضحة أنه لا شئ يهدد حياته، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وقال مسؤولون، في بيان، إن الوقت مبكر جدا في التحقيق وإنهم يعملون لتحديد ما حدث وكيف حال الرجلين، وأوضح المسؤولون أنه لا يمكن ذكر اسم الضحية إلا بعد تشريح جثته في أوائل الأسبوع المقبل.

إصابة 4 أشخاص جراء إطلاق نار خلال حفل للأطفال بـ تورونتو في يونيو الماضي

وفي 20 يونيو الماضي، أعلنت الشرطة الكندية، إصابة 4 أشخاص على الأقل بينهم 3 أطفال جراء حادث إطلاق نار وقع خلال حفل للأطفال في «تورونتو».

وقالت ضابطة في شرطة تورونتو، تدعى كيلي سكينر، أثناء مؤتمر صحفي، إن عدة أشخاص نفذوا إطلاق النار وفروا من موقع الحادث، مشيرة إلى أن المصابين هم رضيع في سن عام وطفل وطفلة يبلغان من العمر 5 و11 عاما على التوالي وشاب «23 عاما».

وفي 30 مايو الماضي، لقى شخصا واحدا مصرعه، ونُقل 4 ىخرين إلى مستشفيات في«تورنتو» الكندية في ظروف مختلفة بعد حادث إطلاق نار

وقالت الشرطة في منطقة «بيل» قرب تورونتو، في بيان على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، إنه ليس لديها معلومات عن المشتبه بهم في إطلاق النار، وفقا لما ذكرته وكالة انباء «سبوتنيك» الروسية.

وذكرت تقارير محلية في ذلك الوقت، أن إطلاق النار وقع داخل مطعم للوجبات السريعة تديره عائلة في مركز تجاري صغير، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وفي 10 مايو الماضي، قُتل رجل أثناء إطلاق نار في مطار فانكوفر الدولي غرب كندا، وقال فريق التحقيق في جرائم القتل في ذلك الوقت، إن عملية إطلاق النار وقعت قرب قاعة المغادرة في المطار الواقع في ريتشموند في جنوبي فانكوفر، وفقا لما ذكرته صحيفة «البيان» الإماراتية.