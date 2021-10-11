واشنطن تحذر رعاياها من التوجه إلى فندق سيرينا في «كابول»

حذرت السفارة الأمريكية في أفغانستان، رعاياها من التوجه إلى فندق سيرينا في العاصمة «كابول» ومحيطه بسبب تهديدات أمنية، فيما قالت شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية، إن هناك إجراءات أمنية مشددة وانتشارا لعناصر وقناصة «طالبان» داخل ومحيط الفندق.

ويضم الفندق عشرات النزلاء الأجانب من الدبلوماسيين والصحفيين ومن يستعدون للسفر في رحلات الإجلاء، فيما قالت مصادر لـ«سكاي نيوز»، إنه من المقرر انطلاق رحلة لإجلاء عشرات الأمريكيين من أصل أفغاني، اليوم الاثنين، من كابول ضمن سلسلة رحلات متواصلة لإجلاء الرعايا والموظفين وعائلاتهم.

التحذير جاء في وقت اختتمت فيه محادثات بين واشنطن و«طالبان» بـ«الدوحة»

وجاء التحذير الأمريكي، في الوقت الذي اختتمت فيه محادثات بين الجانبين الأمريكي ومسؤولين في حركة «طالبان» في العاصمة القطرية «الدوحة»، فيما قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، إن وفدا مشتركا سافر إلى الدوحة في 9 و 10 أكتوبر الجاري، للقاء كبار ممثلي «طالبان»، حيث ركز الوفد الأمريكي خلال المحادثات على مخاوف الأمن والإرهاب والممر الآمن للمواطنين الأمريكيين وغيرهم من الرعايا الأجانب والشركاء الأفغان، وكذلك على حقوق الإنسان، بما في ذلك المشاركة الهادفة للنساء والفتيات في جميع جوانب المجتمع الأفغاني.

وأضاف «برايس»، أن الجانبين، ناقشا تقديم واشنطن مساعدات إنسانية مباشرة إلى الشعب الأفغاني، فيما قال المتحدث باسم وزارة خارجية حكومة «طالبان» عبدالقهار بلخي، إن المحادثات كانت جيدة وجرى خلالها نقاش مفصل للقضايا السياسية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأشار بلخي، إلى أنه تم الاتفاق على استمرار عقد مثل هذه الاجتماعات في المستقبل إذا لزم الأمر، موضحا أن وفد الحركة طالب، بضرورة بذل الجهود لإقامة علاقات دبلوماسية بين الجانبين بأفضل ما يمكن.

وتعهدت حركة «طالبان» بتسهيل عمليات إجلاء الرعايا الأجانب من أفغانستان.