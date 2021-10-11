منح لطلاب الثانوية وخصم 50٪ للملتحقين بالمدرسة اليابانية في جنوب سيناء

أعلن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، أن المحافظة وفرت 127 منحة دراسية هذا العام في مختلف الجامعات المصرية، مشيرا إلى أن أبناء المحافظة من خريجي الثانوية العامة جرى تكريمهم ومساعدتهم في الحصول على منح دراسية في الجامعات المصرية الخاصة.

وقال إن هناك جامعات وفرت منح كاملة للطلاب فضلا عن منح بخصم 50٪ من المصروفات، موضحا أن أزمة كورونا لم تؤثر على المنح الدراسية.

طب وأسنان وعلاج طبيعي وهندسة أشهر المنح الدراسية

وقال المحافظ إنه جرى توفير المنح الدراسية لطلاب الثانوية العامة بجميع الأقسام، مؤكدا أن المنح تنوعت بين كليات «طب بشري، أسنان، صيدلة، علاج طبيعي، هندسة، اقتصاد وعلوم سياسية»، بالإضافة إلي عدد من الكليات، موضحا أن المحافظة سوف تقوم بمساعدة الطلاب غير القادرين بالتنسيق مع «التضامن الاجتماعي»، وكلف المحافظ اللواء أيمن الشريف سكرتير عام المحافظة ببدء تلقي طلبات المساعدة للطلاب بعد بحث حالة الطالب المتقدم، مشيرا إلى أن «صندوق المغتربين»، سيتولى عملية الإنفاق على الطلاب غير القادرين، وناشد المحافظ الطلاب بضرورة التفوق في الدراسة للحفاظ على المنحة، كما طالب أولياء الأمور القادرين بتحمل نفقات أبنائهم وعدم التقدم للحصول على دعم من صندوق المغتربين لأنه مخصص لغير القادرين، موضحا أن المساعدات تترواح بين ٧٠٠ إلى ١٠٠٠ جنيه للطالب.

خصم للطلاب الدارسين في المدرسة اليابانية

وزف اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، خبرا مفرحا لأولياء الطلاب الذين تقدموا للدراسة في المدرسة اليابانية هذا العام، حيث قرر المحافظ تحمل 50٪ من قيمة المصروفات هذا العام بالنسبة للمدرسة اليابانية في مدينة طور سيناء، كما تتحمل المحافظة 25٪ من قيمة مصروفات المدرسة اليابانية بشرم الشيخ.

وأكد أن الهدف من القرار هو تشجيع الأسر على إلحاق أبنائهم بهذه المدارس التي تقدم نموذجا تعليميا متميزا على غرار المدارس اليابانية، وأشاد المحافظ بمستوى الطلاب والمعلمين في هذه المدارس التي جرى تطويرها على أيدي خبراء من اليابان.