بدء التقديم في المدرسة المصرية اليابانية بشرم الشيخ

أعلن محمد عقل، وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، اليوم الخميس، فتح باب التقديم لمرحلة رياض الأطفال (KG1- KG2)، والصف الأول الابتدائي، بالمدرسة المصرية اليابانية بمدينة شرم الشيخ، بداية من غدًا الجمعة ولمدة 15 يومًا، وذلك عبر الرابط التالي: https://ejs4students.moe.gov.eg

وقال وكيل الوزارة، إن وزارة التربية والتعليم أتاحت الاستعلام الإلكتروني لأولياء أمور الطلاب في الإدارة التعليمية التابعة لها، من منطلق الحرص على تسهيل إجراءات متابعة طلبات التقديم لأبنائنا الطلاب.

قدم وكيل الوزارة الشكر إلى اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، على جهوده المبذولة لافتتاح هذا الصرح التعليمي بجنوب سيناء، والذي كان أول داعم له من خلال افتتاح المدرسة المصرية اليابانية بمدينة الطور عام 2018.

وأكد أن المدارس اليابانية تجربة واعدة، وتركز على بناء الشخصية بالأسلوب الياباني، مع الاهتمام بالجزء الخاص بالأنشطة، فضلًا عن تشييد المباني بجودة عالية وتجهيز المعامل وتدريب المعلمين.

وأشار إلى أن محافظ جنوب سيناء أثني على الدور المثمر لوزارة التربية والتعليم والمديرية في تطوير المنظومة التعليمية بالمحافظة، من خلال بناء مدارس جديدة، ودعم العملية التعليمية في المناطق النائية بالمحافظة، بعدد من الفصول الذكية متعددة الاستخدامات للتخفيف من مشكلات الكثافة بالفصول، وتحسين بيئة التعليم للمعلمين والطلاب.

وأوضح وكيل الوزارة أن المحافظة مدرستين يابانيتين الأولى بمدينة الطور، وجرى افتتاحها العام الماضي، وسيجري افتتاح المدرسة الثانية بمدينة شرم الشيخ في العام الحالي. وجار التنسيق لإنشاء مدرسة جديدة بمدينة رأس سدر.