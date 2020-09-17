افتتاح طرق المدرسة المصرية اليابانية وجامعة الملك سلمان بشرم الشيخ

افتتح اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الخميس، طريق المدرسة المصرية اليابانية بشرم الشيخ، وطريق جامعة الملك سلمان.

جاء ذلك بحضور اللواء محمود السولية، رئيس مدينة شرم الشيخ، والمهندسة دعاء حمزة رئيس قطاع خليج العقبة، بهيئة الأبنية التعليمية، وحنان إسماعيل مدير إدارة شرم الشيخ التعليمية.

وأكد محافظ جنوب سيناء، أن الجهاز التنفيذي للمدينة قام بتمهيد وتطوير هذه الطرق بتكلفة تصل إلى 18 مليون جنيه، في وقت قياسي، وبأعلى المواصفات العالمية، لتتماشى مع الصرحين التعليميين الكبيرين، ومكانة مدينة شرم الشيخ العالمية.

وأوضح المحافظ أنه جرى رصف طريق المدرسة المصرية اليابانية، وتخطيطه، وإقامة مشايات على جانبي الطريق، بالإضافة للإنارة وأعمال التشجير، واللاند اسكيب، بلغت تكلفته 6 ملايين جنيه.

وأضاف أنه جرى رصف وتطوير طريق جامعة الملك سلمان وإنارته، وعمل مشايات واللاند سكيب بتكلفة بلغت 12 مليون جنيه.