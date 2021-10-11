«الإفتاء» لمُحرمي الاحتفال بالمولد النبوي: ابتعدوا عن فقه الحزن والبؤس (فيديو)

هنأ الدكتور خالد عمران، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، الأمة العربية والشعب المصري وكل الأمة الإسلامية، بمناسبة المولد النبوي الشريف، مشيرا إلى أن هذه المناسبة السعيدة تدخل البهجة والسرور على كل إنسان على ظهر الأرض، موجهًا حديثه لمن يحرمون الاحتفال بالمولد النبوي: «ابتعدوا عن هذا الفقه العجيب الغريب، وأتيحوا لنا أن نعيش مع النبي محمد بما شرعه الرسول وما أحبه».

أصحاب فقه غريب وعجيب

واستشهد «عمران»، بقول الله تعالى «قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَٰلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ»، مضيفًا: «نهنئ أنفسنا ونفرح بهذا ونهنئ الشعب المصري الذي يعبر عن الفرحة بشيء بسيط كالحلويات وإسعاد الأطفال»، منوهًا إلى أن مجموعة من أصحاب فقه الحزن والبؤس الذين يريدون أن يغلقوا على الناس أبواب الحياة بتحريم الاحتفال بالمولد النبوي، عليهم أن يبتعدوا عن فقههم الغريب والعجيب.

الاحتفال بالمولد النبوي في الأرض والسماء

وأوضح خلال مداخلة هاتفية في برنامج «حضرة المواطن»، مع الإعلامي سيد علي، والذي يُعرض على شاشة «الحدث اليوم»، أن المسلمين يجبون تهنئة أنفسهم بالمولد النبوي، فالشعب المصري يحتفل بالمولد النبوي الشريف من خلال الحلويات وهذا شيء في غاية الجمال، مؤكدًا أن مولد النبي احتفل به السموات والأرض، ويدخل البهجة والسعادة على قلوب المسلمين.