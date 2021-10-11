المشدد 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لعامل.. للإتجار في المخدرات

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في العباسية، بالسجن المشدد لعامل لمدة 10 سنوات، وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه، لإدانته بحيازة مخدر الهيروين بقصد الإتجار فيه.

وصدر الحكم برئاسة المستشار مصطفى عبد الفتاح لبنه، وعضوية المستشارين محمد كمال عبد الستار، والسعيد محمود محمد، وأمانة سر رجب شعبان، ومحمد علاء.

تحقيقات النيابة العامة

وأكدت التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة في القضية 4105 لسنة 2021 جنايات عين شمس، أن المتهم «إبراهيم. هـ» 36 سنة، عامل أحرز بقصد الإتجار جوهر مخدر «الهيروين» في غير الأحوال المصرح بها قانونياَ، كما احرز بقصد الاتجار جوهر مخدر « MDMB-4en-Pinace» في غير الأحوال المصرح بها قانونياَ، ويكون قد ارتكب جريمة الجناية، والمنصوص عليها بالمواد بشأن مكافحة المخدرات، وتنظيم استعمالها والإتجار فيها المعدل الأول، والمُستبدل بقرار وزير الصحة والسكان.

المتهم يعترف بحيازته للمواد المخدرة

وقد ورد في أقوال الشهود وعلى رأسهم ملازم أول شرطة، أنه نفاذاَ لإذن النيابة العامة توجه إلى حيث أيقن مكان تواجد المتهم، فضبطه، وبتفتيشه عثر بحوزته على مائة واثنان وسبعون لفافة ورقية تحوي كلاَ منها جوهر الهيروين المخدر، ومبلغ مالي وهاتف جوال وميزان حساس، وبمواجهته أقر بإحرازه للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ النقدي حصيلته والهاتف للاتصال بعملائه والميزان لتجزئه تجارته.

تقرير المعمل الكيماوي

وأوضح تقرير المعمل الكيماوي، أن الـ172 لفافة زنة 110 جرامات تحوي المادة الفعالة لجوهري «الهيروين» و«MDMB-Yen-Pinace» أحد مشتقات «lndazol carboxamide» المدرجين بالجدول الأول من قانون المخدرات.