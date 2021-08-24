حبس عاطلين بتهمة الإتجار في مخدر الهيروين بالغربية

أصدر المستشار عماد سالم المحامي العام الأول لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية اليوم، توجيهاته بحبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة ترويج المواد المخدرة بعد ضبطهم وبحوزتهم 119 تذكره هيروين و«فردين خرطوش»، بقرية محلة أبو على بمركز المحلة.

حبس عاطلين بحوزتهما 119 تذكرة هيروين وفردين خرطوش 4 أيام

وكان ضباط مباحث مركز المحلة الكبرى نجحوا في ضبط عاطلين تخصصا في الاتجار بالمخدرات بقرية أبو على دائرة مركز المحلة ،وبحوزتهما 119 تذكرة هيروين وعدد 2 فرد خرطوش وعدد 3 طلقات من ذات العيار.

تفاصيل واقعة ضبط المتهمين عقب مطاردة مع رجال الشرطة بالمحلة

كان اللواء هانى عويس، مدير أمن الغربية تلقي اخطارا من مأمور قسم مركز المحلة يفيد بورود بلاغات من الأهالى بقيام عاطلين بتوزيع المواد المخدرة على المتعاطين بمنطقه كوبرى الهاويس بقرية محلة ابوعلي، فوجه العقيد خالد عبد الفتاح رئيس البحث الجنائي بالمحلة وسمنود وضباط مباحث مركز المحلة بسرعة القبض على المتهمين وتحديد هويتهما.

قوات الشرطة تضبط المتهمين بحوزتهما مخدرات وأسلحة نارية

تم تشكيل فريق بحث بقيادة الرائد محمد عمارة رئيس مباحث مركز المحلة والنقيب محمد لاشين معاون مباحث مركز المحله والذي تمكن من القبض على المتهمين، وهم «ح.ز» عاطل ومقيم بالرجبى، و«م.ا»، مقيم الراهبين مركز المحله وبحوزتهما 119 تذكره هيروين وعدد 2فرد خرطوش وعدد 3 طلقات من ذات العيار، وتحرر محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.