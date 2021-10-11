مصرع شاب وإصابة 3 آخرين في حادث تصادم بالشرقية

لقي شاب مصرعه وأصيب 3 آخرين حالتهم خطرة، في حادث تصادم «توك توك وتروسيكل»، بطريق «بلبيس- القاهرة»، الزراعي، أمام مدخل عزبة السدرة ناحية قرية الزوامل التابعة لمركز بلبيس بمحافظة الشرقية.

الأمن يتلقى بلاغًا بوقوع الحادث

تلقى اللواء محمد والي مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف مدير المباحث الجنائية بورود إشارة لمركز شرطة بلبيس من مستشفى الزوامل المركزي باستقبال 4 مصابين حالتهم خطرة، في حادث تصادم بطريق «بلبيس-القاهرة»، الزراعي وجميعهم يقيمون بقرية الزوامل التابعة لدائرة المركز، فيما تجمعت أسرهم أمام المستشفى بعد علمهم بالحادث.

الشرطة تفرض كردونا أمنيا حول المستشفى وتتحرى عن الواقعة

وانتقل على الفور ضباط مباحث مركز شرطة بلبيس لمكان المستشفى، وفرضت كردونًا أمنيا بمحيطها ومنعت الأهالي من الدخول، فيما تبين من تحريات المباحث أن المصابين كانوا يستقلون «تروسيكل وتوك توك»، بطريق «بلبيس- القاهرة»، الزراعي أمام عزبة السدرة.

الحالة الطبية للمصابين

فيما أكد مصدر طبي بمديرية صحة الشرقية، أن أحد المصابين توفي بعد وصوله مستشفى الزوامل المركزي، وتم تحويل 3 حالات بواسطة سيارات الإسعاف لمستشفى الزقازيق الجامعي لخطورة حالتهم.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وبالعرض علي النيابة العامة كلفت المباحث باستكمال التحريات عن الواقعة وفحص كاميرات المراقبة التي توثق لحظة وقوع الحادث من عدمه، وصرحت بدفن جثة المتوفي وتسليمه إلى ذويه، واستكال علاج المصابين، وتوفير كافة الرعاية الطبية لهم لحين تماثلهم للشفاء.