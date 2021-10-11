ورشة عمل بجامعة أسيوط عن جراحات الرقبة بالمنظار

نظم قسم الجراحة العامة بكلية الطب بجامعة أسيوط، أول ورشة عمل في صعيد مصر عن جراحات الرقبة بالمنظار وذلك تحت رعاية الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، وأوضح الدكتور علاء عطيه عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، أن تلك الورشة تعكس حرص القسم على مواكبة التطورات العلمية المتلاحقة في مجال الجراحات والتي تسهم في تعزيز المنظومة الطبية بالمستشفيات الجامعية بكافة تخصصاتها والتي يتردد عليها ملايين المرضى من شتى محافظات الصعيد، مؤكداً دور تلك الورش في فتح الآفاق أمام تبادل الخبرات فضلاً عن صقل وتدريب الأطباء حديثي التخرج.

وفى سياق متصل، ثمن الدكتور إيهاب فوزي المدير التنفيذي لمستشفيات أسيوط الجامعية، جهود كوادر قسم الجراحة العامة والتي أسفرت عن تنظيمه لأول ورشة في صعيد مصر والتي استطاعت أن تدخل تقنية جديدة في جراحات الرقبة إلى قسم الجراحة العامة وهي إجراء جراحات الرقبة بالمنظار وبدون فتح جراحي بالرقبة، وهو يعد إنجازاً طبياً متميزاً فى هذا المجال .

مواكبة كافة التطورات العلمية المتلاحقة في مجال الجراحات

وأضاف الدكتور مصطفى ثابت رئيس قسم الجراحة العامة، في بيان صحفي، اليوم، أن القسم دأب على مواكبة كافة التطورات العلمية المتلاحقة في مجال الجراحات وخاصة استخدام المنظار في الجراحة والتي تعد من أحدث الطرق الطبية المستخدمة لعلاج العديد من الحالات المرضية، موجهاً شكره لإدارة الجامعة لدورها في إفساح المجال لتنظيم الورش العملية واللقاءات العلمية التي تلقي الضوء على كل ما هو جديد في تشخيص وعلاج الأمراض المختلفة وتمثل أملاً للمرضى .

وأشار الدكتور مصطفى عبدالغفور الأستاذ بالقسم ومنظم فعاليات الورشة، إلى أن الورشة تضمنت إجراء عمليتين جراحيتين الأولى استئصال جزئي للغدة الدرقية بواسطة المنظار عن طريق مدخل الإبط والثدي، والثانية هي استئصال الغدة اللعابية أسفل الفك السفلي بواسطة المنظار، وتمت العمليتان بنجاح باهر وشهدت الورشة حضور الدكتور إسلام عبده الذهبي، أستاذ مساعد جراحة الأورام والمناظير بجامعة المنصورة، مضيفا أن الورشة تكللت بالنجاح بفضل جهود كوادر القسم الذين ساهموا في خروج الورشة بهذا التميز وهم «الدكتور محمود ثابت أيوب مدرس الجراحة العامة، والطبيب أحمد جمال حمدان مدرس مساعد الجراحة العامة».

ومن جانبه أكد الدكتور طارق الجمال، دعم إدارة الجامعة المتواصل لكافة الإنجازات العلمية والطفرات المستحدثة خاصة المتعلقة بالقطاع الطبي والذي يعد أكثر القطاعات حيوية لارتباطها بصحة وسلامة المرضى، لافتاً إلى أن الجامعة تزخر بالكوادر الطبية التي استطاعت إن تجمع بين الدراسة النظرية على يد صفوة من كبار الأساتذة والمتخصصين في المجالات المختلفة وبين التطبيق النظري والتدريب على إجراء العمليات الجراحية المتقدمة والتي تمثل تحدياً كبيراً لهؤلاء الأطباء الذين أسهموا في تقديم انتاج علمي وعلمي متميز .