اليوم.. ختام أول نموذج محاكاة للجنة الخطة والموازنة بجامعة أسيوط

تنطلق اليوم الأحد فى جامعة أسيوط فاعليات المؤتمر الختامي لأول نموذج محاكاة للجنة الخطة والموازنة على مستوى الجامعات المصرية، وذلك بقاعة المؤتمرات الدولية بكلية الزراعة بالجامعة تحت رعاية الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط .

وقال الدكتور شحاتة غريب شلقامي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم، أنه من المقرر أن يشهد المؤتمر حضور محمد عبدالرحيم عباس ورئيس الإدارة المركزية للحسابات الختامية للدولة.

وأوضح الدكتور عبدالسلام نوير عميد كلية التجارة والمشرف الأكاديمي على النموذج أن نموذج محاكاة لجنة الخطة والموازنة يعد أول نموذج محاكاة للجنة الخطة والموازنة تنظمه الجامعة على مستوى الجامعات المصرية، ويهدف إلى إلقاء الضوء على اختصاصات ومهام لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب والتطرق إلى أبرز ملفاتها، ويضم لفيف من طلاب كلية التجارة والكليات الأخرى .

افتتاح منفذ بيع منتجات شركة السكر والصناعات التكاملية

ومن جانب آخر، افتتح الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط منفذ بيع منتجات شركة السكر والصناعات التكاملية، وأشاد رئيس جامعة أسيوط بنشاط كلية تكنولوجيا صناعة السكر والصناعات التكاملية ودورها المتميز سواء على المستوى العلمي والبحثي أو الدور المجتمعي والتنموي الذي تقدمه الكلية والتي تمثل مجالاً منفرداً للجامعة على مستوى مصر والوطن العربي، كما تمثل واحدة من أربع كليات فقط على مستوى العالم والمعنية بإعداد خريجين مختصين بالعمل في مجال دعم زراعة السكر وصناعاته وكذلك الصناعات التكاملية القائمة على صناعة السكر. .