محاكمة عائشة الشاطر و30 آخرين في «تمويل الإرهاب» بعد قليل

تعقد الدائرة الخامسة إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة طواري، بعد قليل، بمجمع محاكم طرة، لنظر محاكمة عائشة خيرت الشاطر و30 متهمًا بالقضية رقم 1552 لسنة 2018 فى اتهامهم بتمويل الإرهاب.

تحقيقات النيابة العامة حول الواقعة

ووجهت النيابة العامة للمتهمين عدة اتهامات، منها أنه فى الفترة بين 2014 حتى 2021، قام المتهمان الأول والثاني بالقضية بقيادة جماعة إرهابية هدفها تعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وتولى المتهم الأول منصب الأمين العام لجماعة الإخوان، وعضو مكتب الإرشاد، كما تولى الثاني رابطة الإخوان خارج البلاد، وكان هدفها هو تغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتها.

كما جاء فى أمر الإحالة، قيام المتهم الثالث حتى الأخير بالقضية، بالانضمام الى جماعة إرهابية، كما قام المتهمون من العاشر وحتى الثالث عشر والتاسع عشر والسابع والعشرين والتاسع والعشرين بحيازة مطبوعات وتسجيلات تتضمن ترويج لأغراض الجماعة.

ترويج بيانات كاذبة

كما تضمن أمر الإحالة فى القضية، قيام المتهمون من الأول وحتى التاسع والعشرين، بإمداد جماعة إرهابية بمعونات مالية، مع علمهم بأغراضها، كما أنهم قاموا بارتكاب جريمة تمويل للإرهاب، حيث زودوا أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية بأموال ووسائل دعم .

وذكر أمر الإحالة، قيام عدد من المتهمين بالقضية، وهم المتهمين من الحادى عشر وحتى الثالث عشر والواحد والثلاثون بإستخدام مواقع على شبكة المعلومات الدولية تهدف للترويج لأفكار تتضمن ارتكاب أعمال إرهابية، والمتهمين من الحادية عشر وحتى الثالث عشر والحادى والثلاثين بإذاعة أخبار وبيانات كاذبة حول الأوضاع الداخلية لللبلاد وذلك بطريق العمد.