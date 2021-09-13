تأجيل محاكمة عائشة خيرت الشاطر ومتهمي «داعش الوايلي» لـ أكتوبر

شهدت أروقة المحاكم، اليوم الاثنين، تأجيل قضيتي محاكمة عائشة خيرت الشاطر، في «تمويل الإرهاب»، وجلسات المتهمين في «خلية داعش الوايلي»، إلى شهر أكتوبر.

تأجيل محاكمة عائشة خيرت الشاطر في تمويل الإرهاب

قررت الدائرة الخامسة إرهاب، بمحكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، تأجيل محاكمة عائشة خيرت الشاطر، و30 متهما في القضية رقم 1552 لسنة 2018 حصر أمن الدولة العليا، والمقيدة برقم 1 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طوارئ؛ لاتهامهم بتمويل الإرهاب، لجلسة 11 أكتوبر.

ووجهت المحكمة اتهامات إلى عائشة خيرت الشاطر وزوجها محمد أبوهريرة وهدى عبدالمنعم، وأسامة إبراهيم، ومحمد محمود، وهاشم محمد، بحيازة مطبوعات وتسجيلات تتضمن الترويج لجماعة إرهابية.

تأجيل محاكمة 3 متهمين في خلية الوايلي لـ 12 أكتوبر

كما قررت الدائرة الخامسة إرهاب بمحكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم طرة، تأجيل محاكمة 3 متهمين في اتهامهم بتكوين خلية إرهابية بالوايلي، في القضية المعروفة بـ«خلية داعش الوايلي»، لـ12 أكتوبر.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وغريب عزت وعماد الدرمللى وسعد الدين سرحان وسكرتارية أيمن القاضي.

المشدد 5 سنوات لمتهمين بخلية داعش الوايلي

وعاقبت الدائرة الخامسة إرهاب بمحكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم طره، متهمين لتكوينهما خلية إرهابية بالوايلي في القضية المعروفة بـ«خلية داعش الوايلي»، بالسجن المشدد 5 سنوات مع وضعهما تحت المراقبة الشرطية 3 سنوات.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وغريب عزت وعماد الدرمللي وسعد الدين سرحان.