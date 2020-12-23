عاجل.. مصدر أمني ينفي تدهور الحالة الصحية لـ عائشة الشاطر داخل السجن

نفى مصدر أمنى، ما تداولته إحدى الصفحات الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، من ادعاءات حول تدهور الحالة الصحية للنزيلة عائشة خيرت الشاطر، وحاجتها إلى دخول المستشفى لتلقى العلاج، ومنع دخول الطعام والشراب والدواء إليها.

وأكد المصدر، أن ما تم تداوله في هذا الصدد عارٍ تماما من الصحة، وأن النزيلة عائشة خيرت الشاطر، مودعة بمستشفى السجن على ذمة إحدى القضايا، وأن لها تاريخ مرضى قبل إيداعها بالسجن.

وأشار إلى أن الأطباء المعالجين وضعوا لها خطة علاجية، منذ تاريخ إيداعها بالمستشفى، ويتم متابعة حالتها بصفة دورية، إذ أظهرت آخر التحاليل والفحوصات التى أُجريت لها أن العلامات الحيوية فى الحدود الطبيعية والحالة العامة مستقرة، وتتناول الأغذية الصحية المقررة لها وفق برنامجها العلاجى، إضافةً إلى ما تتلقاه من ذويها، وفقا للقواعد المنظمة فى هذا الشأن.

وأكد المصدر الأمني، أن ما تم تناوله من ادعاءات فى هذا الصدد، يأتى فى إطار نهج جماعة الإخوان الإرهابية، لنشر الأكاذيب والشائعات فى محاولة لتأليب الرأى العام.