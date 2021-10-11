أسعار الزيت والسكر والدقيق في السوق المحلي بعد ارتفاعها عالميا

كشف تجار المواد الغذائية بالغرف التجارية، عن ارتفاع في أسعار 3 سلع استراتيجية في السوق المحلية خلال الفترة الحالية، هي السكر والزيوت والدقيق، متأثرة بارتفاع الأسعار عالميا.

وقال يحيى كاسب رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة الجيزة، فى تصريحات لـ«الوطن»، إن أسعار زيت القلي والسكر والقمح ارتفعت في بلد المصدر بقيم تتراوح من 10- 20%.

أسباب ارتفاع أسعار الزيوت والسكر والدقيق

وأوضح «كاسب»، أنه رغم الارتفاعات المتتالية في سعر الزيوت عالميا، إلا أن التجار لم يرفعوا الأسعار مباشرة بل كانت بالتدريج، مؤكدًا عدم وجود بدائل محلية الصنع، خاصة في ظل وجود عدة عوامل منها جفاف بعض المناطق التي تزرع المحاصيل الزيتية، وترشيد تصدير بعض البلاد لمنتجاتها، وارتفاع تكلفة الشحن، ولفت إلى أن التعاقدات الجديدة للزيوت رفعت الأسعار بنسبة 10%.

وذكر رئيس شعبة المواد الغذائية، أن مصر تستورد 97% من احتياجاتها من الزيوت من الخارج، سواء في صورة زيت أو فول صويا يتم عصره، وتستهلك منه نحو 2.4 مليون طن في السنة الواحدة، لافتا إلى أن الاستهلاك الطبيعي للفرد 25 كيلو جراما في السنة، ولكن مصر أقل من المعدل العادي حيث يصل استهلاك الفرد إلى 20 كيلو جراما.

أسعار السلع في الأسواق المحلية

وقال مصدر مسؤول بغرفة القاهرة، إن أسعار الزيوت والسكر والدقيق ارتفعت بسبب ارتفاع الأسعار العالمية، لافتا إلى أن غرفة القاهرة عقدت عدة اجتماعات مع الشعب النوعية المختلفة لعدم المغالاة في الأسعار والاحتفاظ بهامش ربح مناسب.

وأشار المصدر إلى أن كيلو الدقيق ارتفع بقيمة جنيه ليباع بسعر 7.5 جنيه مقابل 6.5 جنيه، فيما تباع عبوة الزيت زنة 2500 جرام بسعر 58 جنيها مقابل 55 جنيها، ويباع كيلو السكر بسعر 10 جنيهات مقابل 9.5 جنيه.