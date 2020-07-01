شعبة المواد الغذائية: الحكومة وفرت 40 مليون كمامة على بطاقات التموين

قال هشام الدجوي مسؤول لجنة التموين بشعبة المواد الغذائية بالجيزة، إن الدولة المصرية، بدأت في طرح الكمامات على المواطنين من خلال البطاقات التموينية، وبالفعل طرحت على الكوبونات في السيستم، لافتا إلى أن الحكومة وفرت 40 مليون كمامة، وذلك خلال شهر يوليو وأغسطس، لافتا إلى أن المحافظات المفترض انتشار فيروس كورونا فيها بشكل كبير، سيكون بها كم أكبر.

وأضاف الدجوي، خلال لقاءه مع جاكلين ماهر مراسلة إكسترا نيوز، أنه من المفترض صرف كمامتين على كل بطاقة بشكل مبدئي، وعند وجود زيادات في أعداد طرح الكمامات، سيتم إتاحة استبدالها مع نقاط فرق الخبز، وفي حالة احتياج المواطن لأكثر من ذلك، يمكنه الحصول على عدد أكبر من الكمامات، والكمامة ستكون قماشية، وتعد أفضل نسبيا بالنسبة للمواطن، ويستطيع غسلها واستخدامها أكثر من مرة، بدلا من الكمامات التي يتم استعمالها مرة واحدة، ما يوفر له ماديا.

وتابع، أن المواطن سيحصل على الكمامات من خلال التموين، ولن يدفع أي نقود مثلها مثل السلع التموينية، والسعر المحدد لها حاليا 8 جنيهات ونصف، وفي الأيام المقبلة، سيتم طرح كمامات بأسعار أقل، مؤكدا على مطابقاتها للمواصفات القياسية، وتم الإشراف عليها من أكثر من جهة.

واستكمل، أن المواطنين يرحبون بفكرة طرح الكمامات على البطاقات التموينية، "لكن مستقلين أنهم يأخدوا كمامتين فقط، ومحتاجين أنهم يأخدوا أكتر"، وهي موفرة بالنسبة للمواطنين.