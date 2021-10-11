البيئة: نسعى لإدخال محميات جديدة إلى القائمة الخضراء لـ«صون الطبيعة»

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إنّ مصر تبذل جهودا كبيرة لضمّ محميات جديدة إلى القائمة الخضراء للاتحاد الدولي لصون الطبيعة، حيث تمكنت حتى الآن من إدخال محميتي رأس محمد ووادي الحيتان، وتبذل جهودا مستمرة للحفاظ على هذه المكانة.

اهتمام كبير بالمحميات البحرية

وأضافت فؤاد، خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمته وزارة البيئة، اليوم، لإعلان تسليم مصر رئاسة مؤتمر الأطراف الرابع عشر لاتفاقية التنوع البيولوجي لدولة الصين، أنّ الوزارة ستولي اهتماما كبيرا في المرحلة المقبلة بالمحميات البحرية، مع وضع أطر اقتصادية للاستفادة من المحميات.

ولفتت وزيرة البيئة إلى أهمية ربط المواطنين بالمحميات الطبيعية قائلة: «تناولنا موضوع المحميات بطريقة مختلفة، فالمواطن لن يصل إلى المحميات إلا من خلال ربطه بالجانب الاقتصادي، لن يذهب إلى المحمية إلا في وجود طريق ممهد وبنية تحتية، وعوامل تساعده على الاستمتاع بالمحمية، من خلال توفير مظلات تحميه من أشعة الشمس على سبيل المثال».

البيئة: طورنا البنية التحتية لـ12 محمية طبيعية

وأشارت إلى تطوير البينية التحتية لـ12 محمية، ودمج المجتمعات المحلية في إدارة النظم البيئية في المحميات، مضيفة: «أصبحت المجتمعات المحلية جزء من المحمية، سمحنا لها بالعمل داخلها وتقديم خدمات تدر دخلا عليها، حتى أصبحت جزءا رئيسيا من المحميات الطبيعية».

واستشهدت وزيرة البيئة، بأول مشروع استثماري نفذته الوزارة في محمية الغابات المتحجرة، موضحة: «الناس كانت بتروح المحمية ومتشوفش فيها غير شوية تراب، حاولنا نربط المواطن بتاريخ وثقافة المحميات، عملنا خيمة بدوية كبيرة في قلب المحمية ووفرنا فيها الزي والأكل السيناوي، وبقت تحكي عن تاريخ سيناء والثقافة السيناوية، عشان ننقل الثقافة دي للمواطن اللي عايش في قلب القاهرة، بما إنّ المحمية موجودة في القاهرة».

الوزارة روجت للسياحة البيئية دوليا

وأكدت فؤاد، أنّ الوزارة نجحت في الترويج للسياحة البيئية ليس فقط داخل مصر، لكن من خلال المشاركة في المؤتمرات الدولية مكا حدث في مشاركة مصر بالمؤتمر الدولي للسياحة والسفر في فرنسا.