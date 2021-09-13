وزيرة البيئة: الاستثمار في المحميات الطبيعية فرصة لزيادة عائدات السياحة
فؤاد: 15% من المشروعات الحكومية خضراء بموازنة العام الحالي
كتب:
صالح إبراهيم
08:08 م | الإثنين 13 سبتمبر 2021
وزيرة البيئة
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزير الدولة للبيئة، أن الجمهورية الجديدة، تتطلب تصورا مغايرا لما تكون عليه البيئة المصرية، وما تتيحه من مشروعات للقطاع الخاص.
وأوضحت خلال لقاءها بغرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، الذي عقد اليوم، أن مصر أول دولة عربية تدخل مفهوم الاقتصاد الأخضر ليحكم الاستثمارات الحكومية منذ نوفمبر 2020.
15% من مشروعات الدولة بالموازنة مشروعات ضمن الاقتصاد الأخضر
وأشارت إلى أن 15% من مشروعات الحكومة المنفذة ضمن الميزانية هي مشروعات ضمن الاقتصاد الأخضر، وأن النسبة ستصل إلى 50 % بحلول عام 2024.
وأضافت الوزيرة، أن الاقتصاد الأخضر لم يعد توجه وزارة البيئة وحدها في مصر، وإنما كل الوزارات، موضحة أن وزارة الكهرباء والطاقة، تنفذ أكبر مشروع للطاقة المتجددة وهو يدخل ضمن الاقتصاد الأخضر.
وأشارت ياسمين فؤاد، إلى أن هناك فرص استثمار كبيرة ومتنوعة لمختلف الشركات العالمية والمصرية في مجال الاقتصاد الأخضر.
المحميات الطبيعية فرص جيدة للاستثمار من القطاع الخاص
وذكرت أن المحميات الطبيعية، يمكن أن تمثل فرصا جيدة ويمكن للقطاع الخاص الاستثمار فيها، وليس صحيحا أنها لا تمس، وإنما كيف يمكن الحفاظ عليها، وهذا نموذج يطبق في مشروع الغابة المتحجرة.
وأضافت أن هناك 13 منطقة محمية يمكن استغلالها سياحيا، من خلال إتاحة خدمات عديدة للمهتمين بالسياحة البيئية، مؤكدة أن هناك زيادة في العائدات السياحية بسبب المحميات الطبيعية.
ورأت الوزيرة، أن هناك فرص استثمار جيدة في مجال المخلفات، موضحة أن مخلفات الحيوان والزراعة في الريف، يتم استخدامها في توليد الغاز، وهو ما يتيح في الوقت ذاته فرص عمل ضمن برنامج «حياة كريمة».
وأوضحت أن هناك 26 شركة تعمل في هذا المجال في الأماكن الريفية في مصر، وقبل شهرين، تم تنفيذ مشروع في وسط الفيوم لإنتاج الطاقة بأقل تكلفة.