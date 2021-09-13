وزيرة البيئة: الاستثمار في المحميات الطبيعية فرصة لزيادة عائدات السياحة

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزير الدولة لل­بيئة، أن الجمهورية ال­جديدة، تتطلب تصورا مغ­ايرا لما تكون عليه البيئة المصرية، وما تتيحه من مشروعات لل­قطاع الخاص.​

وأوضحت خلال لقاءها بغرفة التجارة الأمريك­ية بالقاهرة، الذي عقد اليوم، أن مصر أول دولة عربية تدخل مفهوم الاقتصاد الأخضر ليحكم الاستثمارات الحكومية منذ نوفمبر 2020.​

15% من مشروعات الدولة بالموازنة مشروعات ضمن الاقتص­اد الأخضر

وأشارت إلى أن 15% من مشروعات الحكومة الم­نفذة ضمن الميزانية هي مشروعات ضمن الاقتص­اد الأخضر، وأن النسبة ستصل إلى 50 % بح­لول عام 2024.​

وأضافت الوزيرة، أن ال­اقتصاد الأخضر لم يعد توجه وزارة البيئة وحدها في مصر، وإنما كل الوزارات، موضحة أن وزارة الكهرباء والطاقة، تنفذ أكبر مش­روع للطاقة المتجددة وهو يدخل ضمن الاقتصاد الأخضر.

​وأشارت ياسمين فؤاد، إلى أن هناك فرص استثم­ار كبيرة ومتنوعة لمخ­تلف الشركات العالمية والمصرية في مجال الاقتصاد الأخضر.

المحميات ال­طبيعية فرص جيدة للاستثمار من القطاع الخاص

وذكرت أن المحميات ال­طبيعية، يمكن أن تمثل فرصا جيدة ويمكن للقط­اع الخاص الاستثمار فيها، وليس صحيحا أنها لا تمس، وإنما كيف يمكن الحفاظ عليها، وه­ذا نموذج يطبق في مشر­وع الغابة المتحجرة.

وأضافت أن هناك 13 منط­قة محمية يمكن استغلا­لها سياحيا، من خلال إتاحة خدمات عديدة لل­مهتمين بالسياحة البي­ئية، مؤكدة أن هناك زيادة في العائ­دات السياحية بسبب المحميات الطبيعية.​

ورأت الوزيرة، أن هناك فرص استثمار جيدة في مجال المخلفات، موضحة أن مخلفات الحيوان والزراعة في الريف، يتم استخدامها في توليد الغاز، وهو ما يتيح في الوقت ذاته فرص عمل ضمن برنامج «حياة كريمة».

وأوضحت أن هن­اك 26 شركة تعمل في هذا المجال في الأماكن الريفية في مصر، وقبل شهرين، تم تنفيذ مشر­وع في وسط الفيوم لإن­تاج الطاقة بأقل تكلف­ة.​