يعرف عن غسالة الأطباق استهلاكها الكبير للكهرباء وتسببها في رفع فاتورة الكهرباء بشكل مبالغ به، وتيسيرا على المواطنين ومساعدتهم، قدم جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، بعض النصائح للمواطنين عند استخدام غسالة الأطباق لتقليل استهلاك الكهرباء.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» في السطور التالية أبرز النصائح التي نشرها جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، لكيفية استخدام غسالة الأطباق وتخفيض فاتورة الكهرباء، وهى كالتالي:

نصائح لتقليل استهلاك غسالة الأطباق للكهرباء ورفع الفاتورة

1- اشتري غسالة الأطباق عالية الكفاءة عليها الملصق AAA.

2- قبل التشغيل اختر دورة التشغيل المناسبة من أجل غسل الأواني والأطباق.

3- ابتعد عن التشغيل بدرجة حرارة مرتفعة، حيث يفضل غسل الصحون على درجة حرارة 40 درجة مئوية.

4- قم بتشغيل مفتاح توفير الطاقة الموجود بالغسالة، فهذا سيجبرها على التوقف عن العمل تماما قبل أن تبدأ مرحلة التجفيف التي تستهلك الكثير من الكهرباء وترفع الفاتورة.

أسعار غسالة الأطباق

تستعرض «الوطن» في السطور التالية أبرز أسعار غسالات الأطباق وفق مواقع التسوق عبر الإنترنت والتي جاءت كالتالي:

غسالة أطباق سعة 8 أفراد

تراوحت أسعار غسالة الأطباق سعة 8 أفراد بين 3500 جنيه حتى 5500 جنيه وفقا للنوع والمواصفات.

غسالة أطباق سعة 10 أفراد

تراوحت أسعار غسالة الأطباق لـ10 أفراد بين 4000 جنيه حتى 6000 جنيه باختلاف النوع والمواصفات.

غسالة أطباق سعة 12 فردا

بدأت أسعار غسالة الأطباق سعة 12 فردا من 6500 جنيه حتى 8500 جنيه وفقا للنوع والمواصفات.

غسالة الأطباق سعة 14 فردا

بدأت أسعار غسالة الأطباق سعة 14 فردا بين 9500 جنيه حتى 12 ألف جنيه.

نصائح لترشيد استهلاك الكهرباء

وحدد المرفق 4 طرق بسيطة لترشيد استهلاك الكهرباء في المنزل عموما منها «فصل التيار الكهربائي عن الأجهزة الكهربائية أو الإلكترونية غير الأساسية كالتليفزيون والميكروويف والغلاية الكهربائية وغيرها قبل الخروج من المنزل، الاعتماد على استخدام اللمبات الموفرة للطاقة كالمصابيح الفلورسنت، بدلا من اللمبات العادية في الإضاءة، لا تتركي السخان الكهربائي متصلا بالمصدر الكهربائي حال عدم استخدامه فترات طويلة».