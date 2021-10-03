فاتورة الكهرباء بشركة مصر الوسطى.. اعرف طريقة حساب عدادك

يبحث كثير من المواطنين عن كيفية حساب فاتورة استهلاك الكهرباء، خاصة أن كثيرين يتفاجئون بقيمتها الشهرية، في ظل تعدد الشرائح التي يتم الحساب عليها، وأتاحت شركات توزيع الكهرباء، ومنها شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء خدمة جديدة تمكن المواطن من حساب قيمة فاتورة الكهرباء الخاصة به، مع الأخذ في الاعتبار أن قيم الفواتير المحسوبة بهذه الطريقة غير شاملة خدمة العملاء أو أي من الأقساط أو التسويات أو الدفعات إن وجدت.

كيفية حساب قيمة فاتورة الكهرباء بشركة مصر الوسطى

1 ــ يمكنك حساب فاتورة الكهرباء بشركة مصر الوسطى وذلك من خلال الضغط على الرابط التالي

http://www.meedco.gov.eg/HowToCalculateFatora.aspx

2 ــ عقب دخولك للموقع تظهر أمامك أيقونة حساب الفاتورة على أسعار 2021 بالنسبة للاستهلاك المنزلي.

3 ــ أدخل قيمة استهلاكك خلال الشهر أمام كلمة «الاستهلاك».

4 ــ اضغط على زر «الفاتورة» من أمام أيقونة قيمة الفاتورة تقريبا.

5 ــ ستظهر أمامك قيمة استهلاكك الشهري، مع الأخذ فى الاعتبار أن قيم الفواتير المحسوبة بهذه الطريقة غير شاملة خدمة العملاء أو أي من الأقساط أو التسويات أو الدفعات إن وجدت.

6 ــ يمكن أيضًا حساب قيمة الفاتورة الخاصة بك إذا كان العداد تجاريا، أو يمكنك حساب قيمة الفاتورة من قيم القراءات.

خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء بشركة مصر الوسطى.

1 ـ قم باختيار المحافظة التي يتواجد بها العداد.

2- ثم تقوم باختيار الفرع التابع لك و هو مكتوب على يمين فاتورة الكهرباء من أعلى، حيث أن الفرع هو المدينة أو المركز التي يتواجد بها منزلك أو نشاطك.

3- ثم تكتب رقم الاشتراك المكون من 10 أرقام .

4- اضغط على أمر إظهار الفاتورة سوف تظهر لك آخر فاتورة كهرباء وفاتورتين سابقتين يمكن استعراضها بالسهم يمين «فاتورة سابقة» والرجوع للفاتورة الأخيرة بالسهم شمال «فاتورة تالية».

5- إذا لم تظهر لك فاتورة حاول التأكد من إدخال الفرع صحيح وكذلك رقم الاشتراك كما هو موضح من الفاتورة الأخيرة أو الفواتير السابقة وحاول كتابتها مره أخرى.

6- يمكنك أيضا الاستعلام من جديد.