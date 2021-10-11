مصرع شاب مجهول الهوية سقط من أعلى عمارة في أسيوط

لقي شاب مصرعه، إثر سقوطه من أعلى عمارة سكنية بطريق أسيوط سوهاج الزراعي، بجوار قطاع الجنوب بمدينة أبو تيج في محافظة أسيوط.

بلاغ بمصرع شاب سقط من أعلى عمارة

البداية بتلقي اللواء عمر السويفي، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور قسم شرطة أبو تيج يفيد وصول بلاغ لغرفة عمليات النجدة بمصرع شاب سقط من أعلى عمارة سكنية بطريق أسيوط سوهاج الزراعي، بالبندر دائرة القسم.

التحريات تؤكد: الشاب ليس من سكان العمارة

وعلى الفور انتقل فريق من مباحث القسم والإسعاف وبالمعاينة والفحص تبين سقوط شاب في العقد الثالث من العمر ولا يحمل أوراقًا تثبت هويته وليس من سكان العمارة السكنية.

جرى نقل الجثة لمشرحة المستشفى المركزي وجار تحرير المحضر اللازم بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.