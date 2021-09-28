قصة انتحار طفل الإسكندرية بسبب «ساندوتش»: أمه خدته منه فرمى نفسه من الشباك

تسبب «ساندوتش» في مصرع طفل يبلغ من العمر 14 سنة، بعد أن ألقى بنفسه من الطابق الـ 16، في منطقة العصافرة شرق الإسكندرية، حيث طلب «ساندوتش» بنظام الدليفري، وعند وصول عامل توصيل الطلبات للمنازل إلى الشقة ففتحت شقيقته وأتمت الطلب، إلا أن شقيقها عاتبها، ونشبت بينهما مشادة تدخلت على إثرها الأم وعاتبته وأخذت منه الساندوتش، فغافلها ودخل شرفة المنزل وقفز من الطابق السادس عشر.

ساندوتش ومشادة.. تفاصيل انتحار طفل الإسكندرية

بدأت الواقعة، بتلقي اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من قسم شرطة المنتزه ثان، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بانتحار طفل يبلغ من العمر 14 عامًا، حيث انتقل رجال قسم الشرطة برفقة الإسعاف، التي نقلت جثة الطفل الهامدة إلى مشرحة كوم الدكة.

وأفادت التحقيقات الأولية التي تمت في محل الواقعة شرق الإسكندرية أن سبب الواقعة يعود إلى قيام الطفل بطلب ساندوتش بنظام خدمة توصيل الطلبات إلى المنزل، وعند وصول عامل الدليفري إلى الشقة ففتحت شقيقته وأتمت الطلب، إلا أنه شقيقها عاتبها على تلك الفعلة.

لم يقف الأمر عند ذلك فحسب بل نشبت بينهم مشادة تدخلت على إثرها الأم وعاتبته وأخذت منه الساندوتش، فغافلها ودخل شرفة المنزل وقفز من الطابق السادس عشر، ليقع جثة هامدة في الحال، ومن ثم تحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

النيابة تباشر التحقيقات في انتحار طفل الإسكندرية

وبدورها تباشر نيابة المنتزه ثان، في محافظة الإسكندرية، التحقيق فى واقعة انتحار حيث قررت طلب تحريات المباحث حول الواقعة.

كما طلب وكيل النائب العام، لنيابة ثان المنتزه، تقرير الطب الشرعي حول الواقعة، وأمر بالتصريح بدفن الطفل بعد استبيان سبب الواقعة وسماع أقوال شهود عيان الواقعة، واستدعاء الأسرة لسماع أقوالهم بالإضافة إلى تفريغ كاميرات المراقبة إن وجدت.