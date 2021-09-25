انتحار شاب بقطع شرايين يديه في بورسعيد

تخلص شاب في العقد الثالث من عمره من حياته بقطع شرايين يديه في بورسعيد، إثر تعرضه لحالة نفسية سيئة نتيجة مروره بظروف مادية خانقة وتعذر حصوله على عمل أو مسكن مناسب.

مدير أمن بورسعيد يتلقى إخطارًا

تلقى اللواء حسني عبد العزيز، مدير أمن بورسعيد، إخطارًا من شرطة النجدة بوصول إشارة من مستشفى الزهور التابع للتأمين الصحي الشامل، باستقبال «أحمد محمد موسى»، 30 سنة، جثة هامدة، يقطن بمساكن الأمل بحي الضواحي، ادعاء انتحار بقطع شرايين اليدين اليمنى واليسرى.

تم وضع الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة التي أمرت باستكمال التحقيقات وطلب تحريات رجال البحث الجنائي حول الواقعة وندب الطبيب الشرعي لتشريح الجثة وبيان سبب الوفاة.

وبيّنت التحريات أن الشاب المنتحر يعاني منذ فترة من اضطرابات نفسية بسبب شعوره بالقهر وعدم حصوله على وظيفة مناسبة أو مسكن ملائم، فضلاً عن عدم تحقيق حلمه بتكوين أسرة.

اشتكى من ضيق الحال

وكشفت التحريات أن المنتحر كان من الناشطين على صفحات الفيس بوك وعكست تدويناته حالة الاضطراب النفسي واشتكى من ضيق المعيشة وعدم استطاعته إيجاد عمل يفي بمتطلبات الحياة، فضلاً عن إحساسه بالظلم والقهر الدائم.

وأضافت التحريات أنه كان يدعم ويساند أهالي المدينة ممن يتعرضون لأي مشكلة على أي صعيد وخلال الآونة الأخيرة انزوى عن المقربين منه بسبب حالته النفسية السيئة حتى فوجئ الجميع بخبر انتحاره.