رئيس الوزراء العراقي على «تويتر»: «صوتك مستقبلك»

قال رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، صباح اليوم، على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»: «صوتك مستقبلك، اليوم كنتُ أول من شارك في التصويت في الانتخابات التي وعدنا شعبنا و أوفينا».

وأضاف الكاظمي:«يا شعبنا العزيز نساءً ورجالاً وشباباً شاركوا وارسموا مستقبلكم بأيديكم . اعزم وتوكل ولاتتردد، مستقبلكم بمشاركتكم».

ونشر الكاظمي على «تويتر»، صورة تظهر رفعه لأحد أصابعه به علامات من الحبر المستخدم في عملية الإدلاء بالأصوات في الانتخابات البرلمانية المبكرة التي تشهدها البلاد.

وانطلقت في تمام الساعة السابعة بتوقيت بغداد «06:00 صباحا بتوقيت القاهرة» في أول انتخابات برلمانية مبكرة منذ عام 2003.

ويتنافس في الانتخابات التشريعية 3249 مرشح بينهم 950 امرأة، و789 مرشحا مستقلا، و21 تحالفاً، و109 أحزاب على 329 مقعداً فيما تم تخصيص 25 مقعد داخل البرلمان للنساء و9 مقاعد للأقليات الأخرى.

تقسيم العراق إلى 83 دائرة انتخابية

وفي الانتخابات، تم تقسيم العراق إلى 83 دائرة انتخابية، وفي كل دائرة، هناك كوتا لـ النساء، فيما أعلنت «المفوضية العليا للانتخابات»،أنّها ستعلن النتائج الأوّلية للتصويت بعد 24 ساعة من انتهائه، وفقا لما ذكرته شبكة «رووداو» الإعلامية.

وفي سياق متصل، وصل رئيس الوزراء السابق عادل عبدالمهدي، والاسبق نوري المالكي الى احد المراكز الانتخابية في «بغداد»، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية المبكرة.

من جانبه، قال رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية، عمار الحكيم، إن حضور المجتمع الدولي رسالة تضامن ودعم للعملية الانتخابية.

وأضاف الحكيم بعد إدلائه بصوته، إن المشاركة الواسعة في الانتخابات تمثل انتصاراً لحقوق الشعب، معرباً عن شكره لحكومة الكاظمي، وفقا لما ذكرته وكالة الانباء العراقية «واع».

من جانبها، قالت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الأحد، إن الأجهزة الأمنية وفرت الحماية الكاملة لمراكز الاقتراع، وقال المتحدث باسم القيادة اللواء تحسين الخفاجي إن «العمليات المشتركة» جاهزة ولن تتهاون في تطبيق الإجراءات".

وأشار اللواء الخفاجي الى أنه تم توزيع القوات الأمنية على شكل أطواق مختلفة لتنسيق العمل الأمني، فضلاً عن استمرار طيران القوة الجوية في تغطية سماء البلاد.

وأكد المتحدث باسم القيادة، أنالحركة بين المحافظات العراقية متوقفة إلا للحالات الخاصة جدا.