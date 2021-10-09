رئيس الوزراء يتابع مع وزير الشباب والرياضة عددا من ملفات عمل الوزارة

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم؛ الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، لمتابعة واستعراض عدد من ملفات عمل الوزارة خلال الفترة الجارية، وما يتم تنفيذه من مشروعات في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، بحضور مصطفى مجدي، ومصطفى عز العرب، وعبد الله مصطفى، المشاركين في إعداد الاستراتيجية الوطنية للشباب والنشء (2021- 2026).

واستهل الدكتور أشرف صبحى عرضه بالإشارة إلى جهود الدولة لتطوير مراكز الشباب على مستوى الجمهورية، للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للشباب والنشء، من خلال تلك المراكز، موضحاً أنه يتم تنفيذ أعمال التطوير سواء في إطار الخطة الاستثمارية بالموازنة العامة للدولة، أو من خلال الطرح الاستثماري بنظام (BOT).

تطوير وإنشاء 50 مركز شباب منذ 2018

وأشار الوزير إلى أنه فيما يتعلق بأعمال التطوير في إطار الخطة الاستثمارية بالموازنة العامة للدولة، تم خلال الفترة من عام 2018 وحتى عام 2021 الانتهاء من تطوير وإنشاء 50 مركز شباب على مستوى الجمهورية، وكذا تطوير الملاعب الخماسية والقانونية ومتعددة الأغراض لعدد 574 مركزا.

وفيما يتعلق بتطوير مراكز الشباب من خلال الطرح الاستثماري بنظام حق الانتفاع، فقد بلغ إجمالي المشروعات التي طرحت بنظام حق الانتفاع خلال الفترة من 2018 حتي 2021، 239 مركزا، وتنفيذ 377 مشروعا بها، شملت إقامة حمامات سباحة، وصالات رياضية، وملاعب رياضية، ومحلات تجارية، وكافيتريات، وقاعات مناسبات، وهو ما ساهم فى تحقيق عائد استثماري مرتفع من خلال استغلال تلك المراكز.

والمرحلة الأولى من حياة كريمة تتضمن إنشاء وتطوير 1028 مركزا

وحول الموقف التنفيذي لمشروعات وزارة الشباب والرياضة في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، أشار الوزير إلى أن المرحلة الأولى من المبادرة تتضمن إنشاء وتطوير 1028 مركزا على مستوى المدن والقرى المستهدفة، منها 255 مركزا إنشاء جديد، والباقي يخضع لأعمال التطوير.

وأضاف الدكتور أشرف صبحى أنه سيتم أيضاً إنشاء وتطوير ورفع كفاءة عدد كبير من المباني الإدارية داخل مراكز الشباب خلال المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

وخلال اللقاء، قدم الشباب المشاركون في إعداد الاستراتيجية الوطنية للشباب والنشء (2021-2026)، عرضا موجزا لها، أشاروا خلاله إلى أن هذه الاستراتيجية تعد خارطة طريق لتمكين الشباب وتعظيم الاستفادة من إمكانيات وموارد وجهود الحكومة متمثلة في وزارة الشباب والرياضة، بالتعاون مع كافة الجهات العاملة في مجال الشباب من مؤسسات المجتمع المدني، وشركاء التنمية، والمؤسسات الدولية المعنية، والقطاع الخاص.

استعراض أهداف الاستراتيجية الوطنية للشباب والنشء

وتهدف هذه الاستراتيجية، وفقا لما عرضه الشباب المشاركون في إعدادها إلى استغلال وتعظيم الاستفادة القصوى من العائد الديموغرافي للدولة المصرية، حيث تبلغ نسبة الشباب والنشء المصري أكثر من 62 % من حجم السكان، كما تستهدف التخطيط للمستقبل والتعامل مع التحديات اعتماداً على المعرفة والابتكار، وتُمكن صناع القرار المعنيين من المتابعة والمراقبة وتصحيح المسار بشكل دوريّ وفعّال.

وأكدوا أنه سيتم تطوير الاستراتيجية من خلال عدة أدوات وفعاليات من بينها، ورش عمل تفاعلية، جلسات الاستماع للرأي والنشء «نوعي جغرافيù، بالإضافة إلى اللقاءات الشبابية «أون لاين» باستخدام مختلف المنصات، واجتماعات الخبراء والمتخصصين، فضلا عن الاجتماعات الفنية لشركاء العمل، واستبيان رأي الشباب والنشء، وغيرها من الأدوات.