موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الجزء الثالث والقنوات الناقلة

يبحث العديد من عشاق المسلسلات التركية، في مصر والوطن العرب، عن موعد مسلسل قيامة عثمان الجزء الثالث، الذي استطاع أن يحقق نجاحاً كبيراً في الجزئيين الماضيين، في مصر والشرق الأوسط، كما حصد العديد من الجوائز، أبرزها حصوله على أفضل مسلسل في تركيا لعام 2020.

موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الجزء الثالث

بدأ عرض مسلسل «قيامة عثمان»، في يوم 6 أكتوبر الماضي، عبر شاشة القناة التركية، في تمام الساعة السادسة بتوقيت القاهرة، كما يُعرض على قناة النور، وقصة عشق، بعد بدء عرضه على قناة «atv»، التركية، ومن ثم يتم ترجمة الحلقات إلى اللغة العربية حتى تُعرض على الجمهور العربي.

أحداث الحلقة الأولى من مسلسل قيامة عثمان الجزء الثالث

وبدأت أحداث الحلقة الأولى من مسلسل «قيامة عثمان»، الجزء الثالث، بظهور محاربي قبيلة الكاي، مرتدين زي الصلبيين وسط مياه إحدى الأنهار ويستعدون لعملية جديدة، كما ظهرت شخصية «جيركاتوي»، وهو يحاول استقطاب وفد الإمبراطور القادم إلى نيكولا، وحكام القلاع البيزنطية، كما يحاول أيضاً إيصالهم للجانب الأخر من النهر، لاعتباره أحد اتباع نيكولا.

ولكن شخصية «جيركاتوي»، تفاجئ المتابعين، وتتمكن من النجاة بوسطة سكين لديه يقطع بها قيوده ويتحرر، وعلى جانب آخر يظهر عثمان على الضفة الأخرى، وهو يغوص في مياه النهر، في محاولة منه للوصول إلى حكام القلاع، وبالفعل ينجح بذلك ويقتل الحرس، ويتمكن من العثور على متبغاه.

أحداث مسلسل قيامة عثمان الجزء الثالث

يذكر أن أحداث مسلسل «قيامة عثمان»، الجزء الثالث، تدور حول المعارك التي تخوضها قبيلة الكاي بقيادة عثمان بن أرطغل الغازي، وغزوهم للبلاد، وتدعيم أركانها في الحروب ضد الصليبيين والمنغوليين وتحقيق الانتصارات عليهم، حتى خروجهم تحت لواء الدولة السلجوقية، بسبب ضعفها وما مرت به من أزمات، وسعي عثمان ووالده أرطغرل، إلى أسيس دولة قوية تحكمها الخلافة الإسلامية.