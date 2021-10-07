تردد قناة اليرموك التي يعرض عليها مسلسل قيامة عثمان

يبحث الكثيرون عن تردد قناة اليرموك التي تبث إشارتها من المملكة الأردنية، وتقدم باقة متنوعة من الأعمال التي يغلب عليها الدراما التركية، وتعرض «اليرموك» أحدث المسلسلات في نفس توقيت عرضها بتركيا.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» تردد قناة اليرموك، استمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة والمتعلقة بـ ترددات القنوات الفضائية المصرية والعربية.

تردد قناة اليرموك

القمر الصناعي نايل سات

التردد 11678

الاستقطاب عمودي

الترميز 27500

معامل تصحيح الخطأ: 4/3

يعرض الآن على قناة اليرموك

- ويعرض حاليا على قناة اليرموك، مسلسل قيامة عثمان الحلقة 65 الموسم الثالث، وذلك بعدما تم عرض أولى حلقات الموسم الجديد عبر قناة ATV التركية.

ويعد مسلسل قيامة عثمان واحدا من أشهر أعمال الدراما التركية التي حققت نسبة مشاهدة عالية ونجاحا باهرا على مستوى كافة دول العالم، حيث تدور قصته حول تأسيس الدولة العثمانية على يد المؤسس عثمان ابن أرطغرل وما واجهته من صعاب وعقبات.

- كما يعرض حاليا مسلسل الإخوان بربروس «سيف البحر المتوسط» وهو مسلسل تركي تاريخي جار عرض الموسم الأول منه، وتم بث أولى حلقاته في سبتمبر 2021 ويعرض على القناة تزامناً مع عرضه في تركيا.

- كما يشاهد العديد من المواطنين بالوطن العربي، على شاشة اليرموك، أحداث مسلسل «نهضة السلاجفة العظمى» وهو مسلسل تركي تاريخي درامي من موسم واحد.

- كما يعرض مسلسل عاصمة عبد الحميد، الجزء الثالث، وهو مسلسل تركي تاريخي عُرض الموسم الثالث منه عام 2019

يذكر أن قناة اليرموك قناة فضائية أردنية إخبارية متنوعة، تأسست عام 2012، تبث على القمر الصناعي النايل سات.