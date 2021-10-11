ساعات قليلة وينطلق اللقاء المرتقب بين المنتخبين المصري والليبي، في مواجهات الجولة الرابعة من تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم بقطر، لذا يبحث الكثيرون عن تردد قناة 5 ssc الناقلة لمباراة مصر وليبيا اليوم، التي تعد إحدى القنوات الناقلة للمباراة المرتقبة.

وستنطلق مباراة مصر وليبيا اليوم الإثنين علي ملعب بنغازي بليبيا في مواجهة الإياب، وتبدأ في تمام الساعة التاسعة بتوقيت مصر، والعاشرة بتوقيت السعودية، والتاسعة بتوقيت ليبيا.

ومع كثرة البحث عن تردد قناة 5 ssc الناقلة لمباراة مصر وليبيا، تستعرض «الوطن» تردد القناة فيما يلي:

تردد قناة 5 ssc الناقلة لمباراة مصر وليبيا

القمر الصناعي: عرب سات

التردد:11747

معدل الترميز: 27500

معدل الاستقطاب: (V)

معامل الخطأ: 4/3

قنوات ناقلة لمباراة مصر وليبيا

ولا يقتصر الأمر 5 ssc لإذاعة المباراة، وإنما سيتم بث مباراة مصر وليبيا عبر مجموعة قنوات أون تايم سبورت، من خلال قناة أون تايم سبورتس 1 المفتوحة وقناة أون تايم سبورتس 2، كما سيتم نقل مباراة مصر وليبيا عبر قناة الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» يوتيوب.

قائمة منتخب مصر لمواجهة ليبيا

وتضم قائمة منتخب مصر لمواجهة المنتخب الليبي 24 لاعبا، وهما كما يلي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي ومحمد أبو جبل ومحمد بسام ومحمد صبحي.

خط الدفاع: أحمد فتحي وأكرم توفيق وأحمد فتحي، أحمد حجازي وباهر المحمدي، محمود حمدي «الونش» وياسر ابراهيم، أحمد أبو الفتوح وأيمن أشرف.

خط الوسط: محمد النني وعمرو السولية، طارق حامد وحمدي فتحي.

خط الوسط المهاجم: أحمد سيد «زيزو» ومحمد صلاح، عبد الله السعيد وإبراهيم عادل، رمضان صبحي وعمر مرموش.

خط الهجوم: أحمد حسن «كوكا» ومصطفى محمد.

كان منتخب مصر قد فاز في مباراة الجولة الثالثة على ليبيا بهدف نظيف، التي أقيمت باستاد برج العرب بالإسكندرية.