تردد قناة أون تايم سبورت الناقلة لمباراة مصر وليبيا اليوم في تصفيات كأس العالم 2022

يترقب عشاق الساحرة المستديرة اليوم، اللقاء المُرتقب الذي يجمع مصر وليبيا مساء اليوم على ملعب بني غازي، إذ زادت عمليات البحث من قِبل المهتمين بمشاهدة المباراة حول القنوات الناقلة لمباراة مصر وليبيا اليوم وأبرزها تردد قناة أون تايم سبورت.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» تردد قناة أون سبورت الناقلة لمباراة مصر وليبيا اليوم في تصفيات كأس العالم 2022 على النحو التالي:

القنوات الناقلة لمباراة مصر وليبيا اليوم

وعلى صعيد القنوات الناقلة لمباراة مصر وليبيا اليوم، فإنّه من المقرر نقل اللقاء عبر قناة أون تايم سبورتس 1.

تردد قناة أون تايم سبورت

ويمكن ضبط تردد قناة أون تايم سبورت الناقلة لمباراة مصر وليبيا اليوم في تصفيات كأس العالم على النحو الآتي:

القمر: نايل سات

تردد القناة: 11861.

الاستقطاب: رأسي V.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

إذ يحل منتخب مصر ضيفًا على منتخب ليبيا في التاسعة مساء اليوم، وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة للتصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2022 بقطر، لذا على الراغبين في مشاهدة المباراة ضبط تردد قناة أون تايم سبورت الناقلة لمباراة منتخب مصر وليبيا من الآن، حتى يتمكّنوا من مشاهدة المباراة في موعدها.

التشكيل المتوقع لمباراة منتخب مصر وليبيا

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد فتحي، محمود حمدي الونش، أحمد حجازي، أيمن أشرف.

خط الوسط: طارق حامد، محمد النني، عبدالله السعيد.

خط الهجوم: رمضان صبحي، أحمد حسن كوكا، محمد صلاح.

قلب الهجوم: مصطفى محمد.

ويبحث منتخب الفراعنة بقيادة مديره الفني البرتغالي كارلوس كيروش، عن تعزيز صدارة المجموعة السادسة والمحافظة على آمال الفراعنة في التأهل للمباراة الفاصلة، وذلك بعد تحقيق المنتخب الفوز في لقاء الجولة الثالثة، الذي أقيم بملعب الجيش في برج العرب، الجمعة الماضية، وأحرز عمر مرموش هدف الفوز للفراعنة، عبر تسديدة صاروخية.

ويحتل المنتخب صدارة المجموعة برصيد 7 نقاط، ثم ليبيا ثانيًا برصيد 6 نقاط، وأنجولا 3 نقاط، والجابون في المركز الأخير برصيد نقطة واحدة، وفي حالة فوز منتخب الفراعنة في مباراته أمام ليبيا ثم الفوز على الجابون بالقاهرة، سيحسم بطاقة التأهل رسميا للمباراة النهائية الفاصلة.