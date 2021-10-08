انتشار الخدمات الأمنية باستاد برج العرب قبل انطلاق مباراة مصر وليبيا

انتشرت الخدمات الأمنية داخل ستاد برج العرب بالإسكندرية، قبل ساعات من انطلاق مباراة مصر وليبيا، في المواجهة المقرر لها التاسعة مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022، التي تقام في قطر.

محمد صلاح على قائمة اهتمامات الخدمات الأمنية

وتؤمن الخدمات الأمنية، لاعبي الفريقين، وعلى رأسهم محمد صلاح، وطاقم التحكيم الذي يدير المباراة، مع تأمين الأبواب وممرات اللاعبين وغرف المؤتمرات الصحفية.

وحرصت المجموعة الأفريقية على إنشاء غرفة عمليات لمتابعة سير المباراة، والتواصل مع رجال الأمن، والعمل على خلق أجواء آمنة للاعبين.

اللاعبون يؤدون صلاة الجمعة

وأدى لاعبو الفريقين، صلاة الجمعة في إحدى قاعات مقر الإقامة التي تم تجهيزها لهذا الغرض، فيما اطمأنت إدارة البعثة على نتائج المسحات التي أُجريت أمس على جميع أعضاء الفريق للكشف عن فيروس كورونا.

وانتهت إدارة البعثة من ترتيبات انتقال الفريق من مقر الإقامة إلى ملعب المباراة وفق التوقيتات التي تم إقرارها في الاجتماع الفني للمباراة الذي عقد مساء أمس وبالتنسيق مع الجهات الأمنية.