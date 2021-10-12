«إصبع قدم كورونا» عرض يظهر على مصابي الفيروس.. وطبيب يفسر

مفاجأة جديدة في أعراض ظهرت على مصابي كورونا تتمثل في تورم واحمرار في أصابع القدم، وفي بعض الأحيان باليد، بحسب دراسة أجرتها المجلة البريطانية للأمراض الجلدية، وأطلقوا عليها «إصبع قدم كورونا»، ويعتقد أن تكون ضمن الآثار الجانبية لوضعية الجسم في الهجوم ومحاربة الفيروس.

أعراض «إصبع قدم كورونا»

وبحسب الدراسة يظهر «إصبع قدم كورونا» لدى المصابين بعدوى الفيروس المستجد، ومنتشر أكثر بين المراهقين والأطفال، ويتسبب في حكة وألم بالأصابع، وتورم عند لمسها، كما لوحظ أن المصابين بذلك العرض لا يظهر عليهم الأعراض التقليدية مثل «الحمى، السعال، فقدان الشم والتذوق»، وفقًا لما نشرته شبكة «سكاي نيوز».

أسباب ظهور عرض «إصبع قدم كورونا»

وفي هذا الشأن، قال الدكتور عبد الهادي خضر، أستاذ أمراض الباطنة والمناعة بمستشفى «روبرت وود جونسون» الجامعي بولاية نيوجيرسي الأمريكية، إن هناك بعض الآراء ترى أن «إصبع قدم كورونا» سببه الالتهاب التي يسببها الفيروس، وآخرون يروا أن سببها التهابات الأوعية، ورأي مختلف تمامًا يظن أنه بسبب خلل في جهاز التجلط في الجسم.

وأضاف «خضر» في حديثه مع «الوطن»، أن حالات الإصابة بـ«إصبع قدم كورونا» لا تحتاج لعلاج، إلا أن البعض منها يحتاج إلى علاج موضعي بالكورتيزون، والغالبية تشفى وحدها، بينما الحالات الشديدة منها تُعرض على طبيب مختص للخوف من أن يكون هناك مرض بالأوعية تسبب في تلك الحالة.

خضر: «إصبع قدم كورونا» ظهر العام الماضي

وأشار أستاذ أمراض الباطنة والمناعة بمستشفى «روبرت وود جونسون» الجامعي بولاية نيوجيرسي الأمريكية، إلى أن عرض تورم واحمرار أصابع القدم ليس جديدًا، وتوجد حالات تم رصدها بالعام الماضي، والحديث عنها بدأ منذ بداية 2021.

وترى الدراسات واختبارات الدم والجلد على ذلك العرض أن هناك سببين متعلقين بجهاز المناعة قد يكونان وراء ظهوره، على اعتبارهما آليات الجسم لمحاربة الفيروس، أولهما بروتين مضاد للفيروسات، والآخر أحد أنواع الأجسام المضادة المهاجمة للخلايا والأنسجة وليس الفيروس عن طريق الخطأ.