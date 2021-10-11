دراسة: 50% من الأطفال الذين أصيبوا بفيروس كورونا لم تظهر عليهم أعراض

كشفت دراسة أجريت بمراكز السيطرة والأمراض والوقاية بجامعتي «يوتا» و«كولومبيا» الأمريكيتين، أن الأطفال معرضون للإصابة بفيروس كورونا بنفس الأعراض التي تظهر على الأشخاص البالغين، ولكن الكثير من الأطفال لا تظهر عليهم أي أعراض، موضحة أن عامل العمر يؤثر بشكل قليل على احتمالية التعرض للإصابة بالفيروس.

عامل العمر يؤثر سلبا على الإصابة بفيروس كورونا

وقال الباحثون القائمون على الدراسة، إن عامل العمر يؤثر سلبا على الإصابة بفيروس كورونا أو المضاعفات المصاحبة عند الإصابة، مشيرين إلى أن الإصابة بين الأطفال تكون بنفس الاحتمالات التي يصاب بها البالغون، وتتشابه الأعراض دون وجود أي اختلافات جوهرية، وسواء كانت هذه الاعراض حادة أم أعراض عادية لا تؤثر سلبا على صحة المصابين.

إجراء بعض اختبارات شملتها الدراسة

وجمع الباحثون البيانات الطبية لقرابة 1236 شخصا من مختلف الفئات العمرية يعيشون في الولايات المتحدة الأمريكية، وموزعين على قرابة 310 منازل مختلفة، وذلك خلال الفترة الواقعة بين 2020 و2021، حيث أجروا مسحات أنف دورية لرصد إصابات كورونا، كما قاموا بتعبئة بعض النماذج والاستبيانات لتسجيل أي أعراض ظهرت عليهم جراء الإصابة بفيروس كورونا.

ونُشرت نتائج الدراسة في مجلة جاما الطبية «JAMA network»، والتي أشارت إلى عدم اختلاف فرص إصابة الأطفال بفيروس كورونا عن فرص إصابة البالغين بالفيروس، لكن نصف الأطفال المصابين قد لا تظهر عليهم أي أعراض على عكس البالغين.

نتائج الدراسة

وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج، منها:

- %50 من الأطفال الذين شملتهم الدراسة والذين تراوحت أعمارهم بين 0-11 سنة وتبين أنهم مصابون بالفيروس لم تظهر عليهم أي أعراض.

- %45 من الأطفال الذين شملتهم الدراسة والذين تراوحت أعمارهم بين 12-17 سنة وتبين أنهم مصابون بالفيروس لم تظهر عليهم أي أعراض.

- %12 فقط تقريبا من البالغين الذين شملتهم الدراسة وتبين أنهم مصابون بالفيروس لم تظهر عليهم أي أعراض.

- الأطفال عموما كانوا أقل عرضة للإصابة بمضاعفات فيروس كورونا الحادة بدرجة كبيرة مقارنة بالبالغين.