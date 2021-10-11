دول العالم تتجه إلى التعايش مع «كورونا» بعد مرور عامين

بعد مرور عامين تقريبًا من إعلان الصين لاكتشاف فيروس كورونا المستجد بدأت دول العالم في اتخاذ إجراءات للتعايش والتكيف مع تفشي الوباء، وذلك بالتزامن مع مع قيام الدول الغنية بتلقيح نسب متزايدة من سكانها، ما أدى إلى انحسار نسبي في أعداد الإصابات والوفيات، وبالتالي تركز اهتمام الحكومات على تعلم كيفية التعايش مع الفيروس، لتفادي عمليات الإغلاق الضارة بالاقتصاد.

استراليا.. إغلاق عام ونصف لم يمنع انتشار الفيروس

وبدأت أستراليا اليوم، في التخلي عن سياسة «صفر كورونا» وتبني سياسة التعايش مع الفيروس، وذلك بالتوازي مع ارتفاع نسبة تلقي اللقاح المضاد للفيروس، رغم خروج اغلب مدن البلاد من إغلاق صارم، إلا أن المتغير دلتا سريع الانتشار تسبب في ضغط كبير على المستشفيات، وبالرغم من إغلاق البلاد لحوالي عام ونصف، في محاولة لمنع انتشار الفيروس، واعتبارا من اليوم سيكون بإمكان الحاصلين على التطعيم في سيدني والذين يشكلون أكثر من 70% من البالغين، الذهاب إلى المطاعم والحانات وصالات الألعاب، وربما تخذ ولاية فكتوريا إجراءات مماثلة خلال هذا الشهر

سنغافورة تفضل التعايش

وذكرت وكالة بلومبرج أن لي هسين لونج، رئيس وزراء سنغافورة، قد صرح أنه يفضل استراتيجية للتعايش والتعامل مع انتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك رغم أن بلاده تشهد معدلات من التطعيم، ربما تكون هي الأعلى في العالم.

وأضاف لونج خلال خطاب تليفزيوني، أن بلادة التي تعتمد في اقتصادها على التجارة لا يمكنها أن تبقى مغلقة إلى الأبد بسبب الفيروس، وأنه من المتوقع أن يكون هناك عدد كبير من المصابين بالفيروس مستقبلًا.

وقال إنه يجب إيجاد حل وسط بين من يدعون انه يجب الوصول إلى هدف «صفر كورونا» وبين فتح الأنشطة الاقتصادية حتى لا تتخلف البلاد عن البلاد المتقدمة.

وكانت سنغافورة قد أعلنت مؤخرًا إعادة فرض قيود خاصة بفيروس كورونا في محاولة لتقليل عدد الإصابات التي باتت تهدد المنظومة الصحية في البلاد، حيث تحاول البلاد العودة غلى الحياة الطبيعية رغم أن أغلب السكان حوالي 83% تم تطعيمهم ضد فيروس كورونا.

نيوزيلندا.. الوصول إلى صفر كورونا صعب

وكانت نيوزيلندا هي إحدى الدول التي قررت التخلي عن سياسة «صفر كورونا» والتحول غلى التعايش مع الفيروس، وأعلنت رئيسة الوزراء، جاسيندا أرديرن، أن بلادها ستتخلى عن استراتيجية «صفر كورونا» والاتجاه نحو التعايش مع الفيروس، لتصبح ضمن أحدث الدول التي تتخلى عن محاولات القضاء على الوباء.

وتابعت أن هناك صعوبة في السيطرة على انتشار الفيروس، موضحة أن نجاح الحكومة في التعامل بشكل كبير مع الوباء، لكن الانتشار الخاص بالفيروس جعل الوصول إلى «صفر كورونا» صعب للغاية، كما أن القيود لم تستطع الحد من انتشار المرض.

بريطانيا.. كورونا مثل الأنفلونزا

وفي تصريح مثير، كان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون قد صرح أن علينا الاعتياد على فيروس كورونا مثل اعتيادنا على الإنفلونزا، ذلك بعد تأمين إمدادات اللقاحات، كما أن هناك برنامج للتطعيم علاوة على القدرة على تطوير اللقاحات.