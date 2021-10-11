«اليونيدو»: «تراثنا» يؤكد اهتمام الدولة بالحرف والمنتجات اليدوية

تشارك منظمة الأمم للمتحدة للتنمية الصناعية «اليونيدو» وهيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر، في معرض «تراثنا» السنوي، الذي ينظمه جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، في الفترة من 9 إلى 15 أكتوبر الجاري، من خلال جناح مخصص طوال فترة المعرض.

تمكين رائدات الأعمال

وتقدم «اليونيدو» استشارات حول تنمية وتطوير الأعمال، وتحديد العلامة التجارية والتميز السلعي، فضلًا عن الاستشارات القانونية لرائدات الأعمال، في إطار تمكين رائدات الأعمال الشابات.

وأشاد أحمد رزق، نائب ممثل المنظمة «اليونيدو» في مصر، بافتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي لمعرض «تراثنا» للحرف اليدوية والمنتجات التراثية، مؤكدًا أنه يعكس اهتمام الدولة والقيادة السياسية خلال السنوات الماضية بالحرف والمنتجات التراثية.

دور منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية في معرض «ترثنا»

وقال رزق، إن مشاركة المنظمة في معرض «تراثنا» يأتي من خلال تقديم مجموعة من الخدمات الاستشارية التي تتعلق بمساعدة الشركات المشاركة في المعرض والتي تقوم بعرض منتجاتها، وهي معظمها شركات متخصصة في مجال الصناعات اليدوية والحرفية والتراثية، سواء كان المشاركين جمعيات أهلية، أو من رواد الأعمال أو من المشغولات التي تقوم بها المرأة.

الخدمات المقدمة للعارضين في معرض «ترثنا»

وأضاف رزق، أن الخدمات التي تقدم للعارضين، تشمل مجالات مختلفة سواء في مجال التسويق وكيفية تسويقها وتطوير عملهم، والترويج للعلامة التجارية، بالإضافة إلى تقديم عدد من الخدمات الاستشارية، عن طريق مجموعة من الخبراء الاستشاريين المتواجدين في المعرض على مدار اليوم، لمساعدة الشركات العارضة وتقديم الخدمات لهم.

وأكد رزق، أن المشروعات الصغيرة هي عصب الاقتصاد، موضحا أن المنظمة تعطي لها الاهتمام الأكبر في الجانب الاستشاري في النواحي المختلفة في المشروعات التي لها بعد في المجال التنافسي والتسويق، وإضافة القيمة للمنتجات والمعروضات وعرضها بشكل متطور، وهو ما يعطي فرص استثمارية للشباب، مضيفا أنه يتم مراعاة بُعد التنمية المحلية والمجتمعية.

وأشار نائب ممثل المنظمة في مصر، إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة، تفتح العديد من فرص عمل أفضل للشباب، وكذلك للشركات تفتح لها طرق مجالات مختلفة، والتفكير في مشروعات التنمية المستدامة، من إدارة المخلفات والطاقة الجديدة والمتجددة، فجميع ذلك تصبح مشروعات استثمارية كشركات متوسطة.