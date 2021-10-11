سعر الدرهم الإماراتي اليوم الاثنين 11-10-2021 في البنوك المصرية

سعر الدرهم الإماراتي.. شهد اليوم تباينًا مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك المصرية العاملة بالقطاع المصرفي، بناءً على آليات العرض والطلب التي تتأثر بها العملات.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك عودة

سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم الاثنين الموافق 11 أكتوبر الحالي، في بنك عودة اليوم نحو 4.26 للشراء، و4.29 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك قناة السويس

سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم، في بنك قناة السويس نحو 4.22 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في المصرف المتحد

سجل سعر الدرهم الإماراتي في المصرف المتحد اليوم، نحو 4.17 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري

وسجل سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري اليوم، نحو 4.26 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدرهم الإماراتي في بنك الإسكندرية اليوم، نحو 4.25 للشراء، و4.28 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي

وسجل سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي اليوم، نحو 4.26 للشراءن و4.29 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصر

وسجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم في بنك مصر اليوم، نحو 4.26 للشراء و4.28 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في مصرف أبو ظبي الإسلامي

وسجل سعر الدرهم الإماراتي في مصرف أبو ظبي الإسلامي اليوم، نحو 4.26 للشراء، و4.29 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنك التجاري الدولي

سجل سعر الدرهم الإماراتي في البنك التجاري الدولي اليوم نحو 4.17 للشراء، و4.20 للبيع.