سعيد مرعي: الرئيس السيسي أكد استقلال وحيادية المحكمة الدستورية العليا

قال المستشار سعيد مرعي رئيس المحكمة الدستورية العليا، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي لم ينسَ جوهر العاصمة الإدارية الجديدة وهو أن يكون بها مدينة للعدالة، فخصص لكل جهة قضائية مبنى مستقلا في مدينة العدالة، لكي يعبر عن تاريخها وطبيعة اختصاصها، إذ أحدث نوعًا من الربط بين هذه المباني، موضحًا أن هذه المباني تبدو في منظومة قضائية بنائية رائعة.

دور المحاكم الدستورية في دول إفريقيا

وأضاف «مرعي» خلال لقاء خاص مع القناة الأولى، أن المحكمة الدستورية العليا تمارس دورها في مصر بكل إخلاص وثقة واستقلال وحيادية، مشيرًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي هو من ساعد في ذلك، ولم يعد دور المحكمة مقصورا فقط على الفصل في المنازعات والدعاوي الدستورية، بل إنها بنت بيئتها تساهم في تطوير البيئة، وإذا احتاجتها مصر في وقت من الأوقات وجدتها، وبالفعل عندما احتاجت مصر رئيسها الأسبق المستشار عدلي منصور في أعقاب ثورة 30 يونيو المجيدة وجدته، وتولى رئاسة مصر بصفة مؤقتة إلى أن عبرت هذه الفترة العصيبة من تاريخها.

وتابع أن هذا العام عقد خلاله اجتماعات متتالية مع رؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الإفريقية في دار المحكمة الدستورية العليا، مشيرًا إلى أن المحكمة الدستورية العليا اجتمعت مع المحاكم والمجالس العليا الإفريقية لتدرس شيئين مهمين كبيرين، الأول دور المحاكم الدستورية في دول أفريقيا بأسرها وتدعيم وتثبيت أركان دولها، والأخذ بيدها في مواجهة أعتى شيء تعرضت له القارة السمراء وهو الإرهاب.

دراسة حقوق وحريات المواطنين الإفريقيين

وأشار إلى أن المحور الثاني أن هذه الاجتماعات حددت ورش عمل لدراسة حقوق وحريات المواطنين الإفريقيين التي يتمتعون بها، وتحدد المحاكم والمجالس الدستورية الإفريقية مضامين هذه الحقوق والحريات، حتى تكون عند نظر قادة هذه الدول، حينما يتخذون إجراءات معينة لحماية تلك الحقوق وهذه الحريات.