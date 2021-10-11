مرعي: السيسي لا يدخر جهدا لتحقيق كل صور الأمن لشعبه

قال المستشار سعيد مرعي رئيس المحكمة الدستورية العليا، اليوم، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، لا يدخر جهدا لتحقيق كل صور الأمن لمواطنيه وشعبه، وهذا نموذج نادر من الرجال، وإخلاصه لم نشهده في غيره.

اجتماع الهيئات القضائية تاريخي

وأضاف مرعي، خلال لقاء خاص مع القناة الأولى، أن اجتماع المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية برئاسة الرئيس السيسي في 2 يونيو الماضي، كان تاريخيا، فمثل هذه الاجتماعات تعطي مؤشرا للمواطن المصري أن رئيس الجمهورية يدعم مصالح المواطن المصرية المتعددة والمتنوعة.

وتابع: «نرى الرئيس السيسي في الشارع المصري يتابع بجهد وإخلاص شديدين تطوير البنية التحتية، وفي ذلك تحقيق لمصلحة المواطن المصري، وها هو نراه يرأس المجلس الأعلى للقوات المسلحة لمناقشة القضايا الكبرى التي تهم أمن الدولة بأسرها خارجيا وداخليا، وكذلك المجلس الأعلى للشرطة ليحقق أمن المواطن الداخلي».

عيد القضاء

وأشار سعيد مرعي، إلى أن اجتماع المجلس الأعلى للهيئات القضائية برئاسة رئيس الجمهورية، تمخّض عنه قرارات ومخرجات هامة، وهناك قراران رئيسيان صدرا من الاجتماع، منهما أن يكون الأول من أكتوبر عيدا موحدا للقضاء المصري بجميع فروعه.