أباظة: شيخ الأزهر السابق تبرع بأعضائه بعد وفاته لكنه مات في السعودية

قال الدكتور عبد الحميد أباظة، رئيس الأمانة العامة الفنية لزراعة ونقل الأعضاء، إن المتبرعين بأعضائهم بعد الوفاة، كانوا يتبرعون بشكل شخصي بدون تنظيم لذلك الأمر، مبينا أنه يجب تسجيل المتبرع في الشهر العقاري، وتسجيل اسمه في الأمانة الفنية، وكتابة رقم كودي له، لتنفيذ وصيته بعد وفاته، ويتم استخراج كارنيه للشخص ليمكنّه من التبرع.

الصورة غير واضحة للتبرع بالأعضاء

وأوضح «القاضي» خلال مداخلة هاتفية عبر «زوم» في برنامج «مساء dmc » المذاع على فضائية «dmc»، اليوم الإثنين، وتقدمه الإعلامية إنجي القاضي، أن الصورة غير واضحة بخصوص التبرع بالأعضاء، لأن الشهر العقاري لا يوجد به استمارات لهذا الأمر، كما أن الوعي الثقافي للأشخاص غير مكتمل، كما أنه لا يوجد أحد يوضح هذا الأمر حتى الآن.

الطريق الآمن للتبرع بالأعضاء

وأكد رئيس الأمانة العامة الفنية لزراعة ونقل الأعضاء، أنه يجب الذهاب للأمانة الفنية للتبرع بالأعضاء في الأمانة الطبية المتخصصة في مدينة نصر، إذا أراد الشخص التبرع بأعضائه، حيث يتم توجيه الأشخاص للشهر العقاري الذي يوثق إمكانية التبرع بالأعضاء.

ضرورة تقنين نقل الأعضاء

وأشار رئيس الأمانة العامة الفنية لزراعة ونقل الأعضاء، إلى أنه إذا تم تطبيق القانون رقم 5 سيتم محاربة مافيا سرقة الأعضاء، ولكن إذا تم تقنين نقل الأعضاء وزراعتها بعد الوفاة، سيتم القضاء على عصابات سرقة الأعضاء، مؤكدا أن الشخص الذي كتب أنه متبرع بأعضائه لا يمكن لأهله الرجوع في الأمر، مشيرا إلى أن أمراض الكلى والكبد من أكثر الأمراض التي تحتاج للتبرع.

صعوبة أخذ أعضاء شيخ الأزهر السابق

وأضاف أن «شيخ الأزهر السابق الشيخ محمد سيد طنطاوي، تبرع بأعضائه، وأقر بهذا وقت حياته، لكنه مات في السعودية، ومحدش عرف ياخد أعضاءه عشان مفيش قانون بيقنن كده».

وأكد أنه تم تقنين 5 مستشفيات لنقل الأعضاء وتحديد الطرق للتعامل بعد وقوع حوادث لتنفيذ زراعة الأعضاء «لازم النقل يتم خلال ساعات قليلة بعد الوفاة».