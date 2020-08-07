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محمود مسلم

رئيس جامعة عين شمس: الاعتراض على نقل الأعضاء من المتوفى مشكلة ثقافية

كتب:

محمد عزالدين
12:23 ص | الجمعة 07 أغسطس 2020
رئيس جامعة عين شمس

رئيس جامعة عين شمس

قال محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، إن مصر لم تشهد قانونا لزراعة الأعضاء إلا في 2010 رغم الممارسة والطلب.

وأضاف المتيني خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج "نظرة"، المذاع على قناة صدى البلد، أن الجدل لا يزال مستمرًا في أزمة نقل الأعضاء، وأن منهج من يرفض نقل الأعضاء من المتوفى يعتمد على الجانب الثقافي وليس الديني، متابعا أن الجدل موجود على مستوى العالم وليس في مصر فقط، لأنه يعتمد على ثقافات الشعوب.

وأشار إلى أنه تم إجراء أول عملية لزراعة الكبد في أغسطس لعام 2000 وكانت في مستشفى وادى النيل، لافتا إلى أن نجاح تلك العملية في هذا التوقيت كانت نتيجة توفير الجهاز المسئول، مشيرا إلى أنه كان يتم التجهيز لإجراء أول عملية منذ عام 1998.

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