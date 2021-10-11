ما هي الاستراتيجية الوطنية للاستثمار في السعودية؟.. أطلقها بن سلمان

أطلق الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، اليوم الإثنين، الاستراتيجية الوطنية للاستثمار في السعودية، التي تعد أحد الممكنات الرئيسة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة العربية السعودية 2030.

الاستراتيجية الوطنية للاستثمار في السعودية

وتمثل الاستراتيجية الوطنية للاستثمار في السعودية، أحد الممكنات الرئيسة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة العربية السعودية 2030، التي أجملها ولي العهد، عند إطلاق الرؤية، بقوله: «إن بلادنا تمتلك قدرات استثمارية ضخمة، وسنسعى لأن تكون محركا لاقتصادنا وموردا إضافيا لبلادنا»، بحسب وكالة الأنباء السعودية «واس».

وأضاف ولي العهد السعودي: «أن المملكة تسعى لاستثمار مكامن القوى التي حباها الله بها من موقع استراتيجي متميز، وقوة استثمارية رائدة، وعمق عربي وإسلامي».

وستسهم الاستراتيجية الوطنية للاستثمار في السعودية في نمو الاقتصاد الوطني وتنويع مصادره، الأمر الذي سيحقق العديد من أهداف رؤية المملكة 2030، بما في ذلك رفع إسهام القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي إلى 65%، وتعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر لتصل إسهاماته إلى 5.7% من الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة نسبة الصادرات غير النفطية من 6 % إلى 50% من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي، وتخفيض معدل البطالة إلى 7%، وتقدُّم المملكة العربية السعودية إلى أحد المراكز العشرة الأوائل في مؤشر التنافسية العالمي بحلول عام 2030.

الاستثمار أحد الوسائل المساعدة على تحقيق طموحات وتطلعات رؤية المملكة 2030

وبمناسبة إطلاق الاستراتيجية الوطنية للاستثمار في السعودية، قال الأمير محمد بن سلمان: «تبدأ المملكة، اليوم، مرحلة استثمارية جديدة تقوم على نجاحنا في زيادة عدد وجودة الفرص للمستثمرين السعوديين والدوليين؛ لنُمكِّن القطاع الخاص، ونوفر له فرصاً ضخمة، ولا شك أن الاستثمار هو أحد الوسائل التي ستساعدنا على تحقيق طموحات وتطلعات رؤية المملكة 2030، بما في ذلك تنمية وتنويع الاقتصاد واستدامته، ونقل وتوطين التقنية، وتطوير البنية التحتية، وتحسين جودة الحياة، وتوفير فرص العمل، وصقل مهارات ثرواتنا البشرية وتعزيز قدراتها، لنترك إرثاً من الازدهار لأجيال الغد».

وأوضح ولي العهد السعودي: «تتمحور الاستراتيجية الوطنية للاستثمار حول تمكين المُستثمرين، وتطوير وإتاحة الفرص الاستثمارية، وتوفير الحلول التمويلية، وتعزيز التنافسية. كما تُسهم في زيادة فاعلية الشراكة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص، حيث باتت مهمتنا تكمن، الآن، في فتح الأبواب أمام القطاع الخاص، وإتاحة الفرصة له لينتج وينمو ويزدهر».