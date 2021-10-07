السعودية تسمح للمدرسين المصريين بالسفر للمملكة دون الحصول على تطعيم

أرسلت الهيئة العامة للطيران المدني السعودي تعميما إلى جميع شركات الطيران العاملة بمطارات المملكة العربية السعودية بما يشمل الطيران الخاص، وذلك لأعضاء هيئة التدريس والفئات الأخرى من العاملين في القطاع التعليمي العام والخاص بالقدوم المباشر إلى المملكة العربية السعودية من الدول المعلق القدوم منها للمملكة و«منها مصر».

السماح لأعضاء هيئات التدريس المصريين بالسعودية بالسفر للمملكة

وأوضحت الهيئة العاملة للطيران المدني السعودي التعليمات الخاصة بهذا الإجراء والتي تتيح السماح للفئات التالية من العاملين في القطاع التعليمي العام والخاص بالقدوم بشكل مباشر إلى المملكة من الدول المعلق القدوم منها و«منها مصر» ويطبق عليها الحجر الصحي المؤسسي عند الوصول للمملكة، ويشمل ذلك «مرافقيهم وعوائلهم» وهم:

أ- أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم بالجامعات والكليات والمعاهد.

ب- المعلمون والمعلمات في التعليم العام.

ج- الهيئة التدريبية في المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ومعاهد التدريب.

الحاصل على جرعة تطعيم بالمملكة لا يخضع لحجر مؤسسي عند الوصول

وأشارت الهيئة خلال خطابها الذي عممته على جميع شركات الطيران العاملة بالمملكة العربية السعودية إلى أنه يستثنى من الحجر الصحي المؤسسي من تلقوا جرعة واحدة أو استكملوا جرعات اللقاحات داخل المملكة، مشددة على ضرورة الالتزام بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة داخل المملكة على أن يتم توقيع العقوبات النظامية على المخالفين، مؤكدة على أن عدم الالتزام بالتعاميم التي تصدرها الهيئة يعد مخالفة صريحة للأوامر الحكومية وسيتم اتخاذ الإجراءات النظاميبة بحق المخالف وتحميله المسؤولية المترتبة على ذلك.

يشار إلى أن عدد الفئات المستثناة من قرار المملكة العربية السعودية بتعليق دخول المواطنين المصريين إلى أراضي المملكة مؤقتا، بات يشمل المصريين العاملين بالقطاع الصحي السعودي وعائلاتهم فضلا عن العاملين المصريين الحاصلين على جرعتي التطعيم بالمملكة، إضافة إلى العاملين بهيئات التدريس السعودية الحكومية والخاصة وعائلاتهم.