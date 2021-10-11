النيابة الإدارية تعلق على اختراق حسابها الرسمي على «إنستجرام»

قال محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الادارية، إنه جرت صباح اليوم محاولة اختراق للحساب الرسمي الموثق للنيابة الادارية، على تطبيق «إنستجرام»، مما كان من شأنه نشر بعض المحتويات غير اللائقة، التي لا تخص النيابة الإدارية.

استعاد الحساب وملاحقة مرتكبي الجريمة

وأضاف المتحدث باسم النيابة الإدارية، في بيان، أنه بناء على ما حدث، قامت النيابة الإدارية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية، حيال الواقعة واستعادة الحساب الرسمي وملاحقة مرتكبي تلك الجريمة التي تقع تحت طائلة قانون الجريمة الإلكترونية.