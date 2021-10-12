زلزال بقوة 4.5 درجة يضرب قبالة سواحل إندونيسيا

ضرب زلزال بقوة 4.5 درجة على مقياس ريختر، قبالة سواحل إندونيسيا، وقال مركز «رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي»، إن مركز الهزة كان على بعد 71 كيلومترا من مدينة بينكولو، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وأضاف المركز الأوروبي، أن مركز الهزة كان على عمق 107 كيلو مترات عن سطح الأرض، فيما لم يتم الإبلاغ عن وقوع أي خسائر بشرية لحد الآن.

زلزال بقوة 6.1 درجات ضرب سواحل إندونيسيا في 3 أغسطس الماضي

وفي 3 أغسطس الماضي، ضرب زلزال بقوة 6.1 درجات على مقياس ريختر، سواحل إندونيسيا، وقال «المركز الأورمتوسطي لرصد الزلازل»، في ذلك الوقت، إن مركز الزلزال، وقع على بعد 246 كيلومترا غرب مدينة بنجكولو بجزيرة سومطرة وعلى عمق 53 كيلومترا.

ولم يصدر في ذلك الوقت، إنذار بشأن حدوث موجات المد العاتية «تسونامي».

وفي 26 يوليو الماضي، ضرب زلزال،، بقوة 5.9 درجات على مقياس ريختر، غربي لووك في إندونيسيا، ووقع على بعد نحو 88 كيلومترا غربي لووك، وعلى عمق 15 كيلومترا.

وفي 10 يوليو الماضي، ضرب زلزال بقوة 6.1 درجات على مقياس ريختر المناطق الشرقية من إندونيسيا، وقالت هيئة «المسح الجيولوجي» الأمريكية، في ذلك الوقت، إن الزلزال ضرب ساحل جزيرة سولاويزي، مشيرة إلى أن الزلزال، وقع على بعد 258 كيلومترا شمال شرقي مدينة مانادو في شمالي سولاويزي.

وتقع إندونيسيا في منطقة نشاط زلزالي تعرف في المحيط الهادئ باسم «حزام النار» وتحدث الهزات الأرضية فيها بصفة دورية، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وكان البلاد شهدت في عام 2018، مقتل أكثر من 2000 شخص بسبب زلزال قوي وموجة المد العاتية المعروفة باسم «تسونامي» في مدينة بالو على الساحل الغربي لجزيرة «سولاويسي» الإندونيسية.